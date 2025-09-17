En
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد

بابک شهبازی، جاسوس موساد که همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی داشت و در تبادل اطلاعات با افراد وابسته به این رژیم بود، به دار مجازات آویخته شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۳۴
7752 بازدید

به گزارش تابناک؛  بابک شهبازی، جاسوس موساد که همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی داشت و در تبادل اطلاعات با افراد وابسته به این رژیم بود، پس از طی روال قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، صبح امروز (۲۶ شهریور ۱۴۰۴) به دار مجازات آویخته شد.

photo_2025-09-17_06-50-04

بابک شهبازی فرزند رحم‌خدا در حوزه طراحی و نصب دستگاه‌های خنک‌کننده صنعتی به عنوان پیمانکار در شرکت‌های وابسته به سازمان‌ها و مراکز مخابراتی، نظامی و امنیتی فعالیت می‌کرد.

شهبازی به واسطه شغل خود (طراحی و نصب دستگاه‌های خنک‌کننده خانگی صنعتی) در مراکز مهم و زیرساختی کشور در حوزه‌های مخابراتی، نظامی و امنیتی رفت و آمد و از مختصات و ویژگی‌های دیتاسنتر‌های آن‌ها اطلاع داشته است.

لذا تصمیم به فروش اطلاعات به سرویس موساد در قبال اخذ پول و اقامت کشور خارجی می‌کند، اما به دلیل ترس از افشاشدن هویتش، اسماعیل فکری که او هم در خرداد ۱۴۰۴ اعدام شد را با بهانه تخصص و آگاهی بیشتر از رایانه و تسلط به زبان انگلیسی در ازای دریافت پول به عنوان همکار وارد پروژه می‌کند.

 
