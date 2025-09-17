رونمایی mUSD؛ رمزارز اختصاصی کیف پول متامسک

متامسک در اقدامی غیرمنتظره قدم به بازار استیبل‌کوین‌ها گذاشت و قصد دارد نقش «دلار دیجیتال پیش‌فرض» را در اکوسیستم خود ایفا کند.

به گزارش تابناک، متامسک، یکی از محبوب‌ترین کیف‌پول‌های رمزارزی جهان رسماً از استیبل‌کوین اختصاصی خود با نام mUSD رونمایی کرد. این رمزارز تازه‌وارد، دوشنبه‌ی هفته گذشته به‌طور رسمی در دسترس کاربران قرار گرفت.

متامسک اعلام کرده بود که فرایند انتشار mUSD در پلتفرم Bridge که زیرمجموعه استرایپ است انجام می‌شود و ضرب این توکن‌ها بر بستر زیرساخت غیرمتمرکز M0 صورت می‌گیرد. mUSD به‌صورت کامل با دارایی‌های معادل دلار با نقدشوندگی و کیفیت بالا پشتیبانی می‌شود و شفافیت لحظه‌ای به همراه قابلیت تعامل میان‌زنجیره‌ای از طریق شبکه‌ی نقدینگی M0 دارد.

رونمایی از mUSD همزمان با موج جدیدی از فعالیت‌ها در بازار استیبل‌کوین‌ها انجام شده است. درحالی که تتر اخیراً از برنامه‌ی خود برای عرضه‌ی استیبل‌کوین منطبق با قوانین آمریکا با نام USAT خبر داد، پروژه‌هایی مانند Hyperliquid نیز درحال توسعه‌ی استیبل‌کوین اختصاصی هستند. حتی بانک‌های سنتی نیز با شفاف‌تر شدن قوانین در ایالات‌متحده، به فکر عرضه یا ادغام دلارهای دیجیتال افتاده‌اند.

طبق گفته‌ی متامسک، mUSD اولین استیبل‌کوینی است که مستقیماً در کیف‌پول غیرحضانتی منتشر شده است و همین موضوع آن را به گزینه‌ی پیش‌فرض برای استفاده به‌عنوان «دلار دیجیتال» در اکوسیستم متامسک تبدیل می‌کند. عرضه‌ی در گردش این رمزارز در زمان نگارش خبر حدود ۱۸ میلیون دلار گزارش شده است.

به‌نوشته‌ی TheBlock، کاربران متامسک می‌توانند mUSD را به‌راحتی خریداری کنند، نگه دارند، مبادله کنند، انتقال دهند یا بین شبکه‌های مختلف جابه‌جا کنند. طبق اعلام تیم توسعه‌دهنده که شرکت Consensys از آن‌ها پشتیبانی می‌کند، امکان خرج‌کردن mUSD از طریق کارت متامسک در فروشگاه‌های پشتیبانی‌کننده از مسترکارت تا پایان سال فعال خواهد شد.