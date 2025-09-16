En
سابقه بازی رئال مادرید و المپیک مارسی در لیگ قهرمانان اروپا

المپیک مارسی تنها یک بار پیش از این در بازی افتتاحیه فصل لیگ قهرمانان اروپا مقابل رئال مادرید قرار گرفته، که آن هم در سپتامبر ۲۰۰۳ در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بود.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۲۲
سابقه بازی رئال مادرید و المپیک مارسی در لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، در آن دیدار دیدیه دروگبا برای تیم فرانسوی گل اول را زد، اما مارسی در نهایت ۴-۲ شکست خورد. حالا، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (امشب، ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران)، این دو تیم بار دیگر در فاز لیگ مسابقات لیگ قهرمانان اروپا رو در رو می‌شوند. این بازی در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۳ (دقیقا ۲۲ سال پیش از بازی امشب) در چارچوب گروه F فصل ۲۰۰۳/۰۴ برگزار شد و رئال مادرید میزبان مارسی بود.

رسانه‌ها این تقابل را به عنوان تکرار تاریخی پرهیجان توصیف کرده‌اند. رئال مادرید با رکورد ۱۵ قهرمانی در چمپیونزلیگ مدعی اصلی است، در حالی که المپیک مارسی (قهرمان ۱۹۹۳) پس از چند سال غیبت به لیگ قهرمانان اروپا بازگشته و به دنبال شگفتی‌سازی است. پیش‌بینی‌ها برای نتیجه بازی عمدتا به نفع رئال است اما المپیک مارسی با هدایت روبرتو دی‌زربی تیم دست و پا بسته‌ای نخواهد بود.

دو تیم تاکنون ۴ بار در لیگ قهرمانان اروپا رو در رو شده‌اند (همه در مرحله گروهی)، و رئال مادرید در هر ۴ بازی برنده بوده است. این تقابل با هیجان زیادی در رسانه‌های اروپایی پوشش داده شده و به عنوان شب ستارگان جوان رئال مقابل مارسی نامیده می‌شود. اگر رئال ببرد، رکورد ۵ برد متوالی مقابل مارسی را ثبت می‌کند.

گفتنی است، دیدار رئال مادرید و مارسی از هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ساعت ۲۲:۳۰ امشب آغاز شده است.

فوتبال اروپا لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید المپیک مارسی خبر فوری
