گوشی اقتصادی جدید شیائومی در ایران + عکس و قیمت

پوکو C85 4G بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان، به عنوان جدیدترین گوشی اقتصادی از خانواده پوکو زیربرند شیائومی به بازار ایران راه یافت.

به گزارش تابناک، تازه‌وارد اقتصادی پوکو اکنون با قیمتی متفاوت از بازار جهانی راهش را به بازار موبایل تهران باز کرده است. در ادامه به بررسی و مقایسه این محصول تازه وارد با مدل پیشین خود، یعنی پوکو C75 می‌پردازیم تا ارزش خرید نسل جدید مشخص شود.

پوکو C85 با نمایشگر ۶.۹ اینچی LCD، وضوح ۱۶۰۰ در ۷۲۰ پیکسل و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. حداکثر روشنایی ۸۱۰ نیتی این نمایشگر نوید تجربه بصری خوبی را می‌دهد.

در مقابل، پوکو C75 با صفحه نمایش ۶.۸۸ اینچی IPS LCD و نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، رقابت نزدیکی در زمینه اندازه و روان بودن نمایشگر با نسل جدید خود دارد.

با این حال، پوکو C85 از نظر طراحی نیز ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. طراحی پنل پشتی دورنگ و ماژول دوربین مشکی‌، جلوه‌ای خاص به این گوشی بخشیده است. در لبه پایینی دستگاه نیز شاهد جک ۳.۵ میلی‌متری صدا، پورت USB-C و اسپیکر هستیم. همچنین دکمه‌های تنظیم صدا و پاور که حسگر اثر انگشت نیز در لبه سمت راست جای گرفته‌اند.

مقایسه سخت‌افزار، باتری و حافظه دو نسل پوکو

پوکو C85 با یک پردازنده مدیاتک Helio G81 Ultra در کنار رم LPDDR4x و فضای ذخیره‌سازی eMMC 5.1 وارد بازار شده است. درحالیکه پوکو C75 به پردازنده مدیاتک Helio G85 و پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 با ۸ هسته پردازشی تجهز شده است.

قلب تپنده C85 یک باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی با شارژ سریع ۳۳ وات است. نسل گذشته ینی C75 هم با باتری ۵۱۶۰ میلی‌آمپرساعتی و شارژ سریع ۱۸ وات عملکرد نسبتا مطلوبی را ارائه می‌دهد.

هر دو گوشی پوکو در ظرفیت‌های ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی و رم‌های ۶ و ۸ گیگابایتی عرضه می‌شوند.

علاوه بر این، پوکو C85 گواهی IP64 برای مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب را هم دریافت کرده است.

مقایسه دوربین و قیمت؛ نسل جدید ارزش خرید دارد؟

پوکو C85 با یک دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی در پشت و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی در بریدگی قطره‌ای‌شکل نمایشگر وارد میدان رقابت شده است؛ هرچنئ پوکو C75 هم در دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی دارد و در قسمت سلفی به دوربین ۱۳ مگاپیکسلی مجهز است.

با همه این تفاسیر، نقطه عطف و شاید محل اصلی بحث به قیمت این دو گوشی بازمی‌گردد. قیمت جهانی پوکو C85 برای بالاترین کانفیگ ۱۲۹ دلار اعلام شده که با احتساب واردات با ارز ترجیحی باید حدود 10 میلیون تومان باشد.

پوکو C85 در بازار ایران اما با رقمی بین ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که پوکو C75 با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت حدود ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایت طرفیت و رم ۸ گیگابایتی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

انتظار می‌رود قیمت پوکو C85 در بازار ایران پس از فروکش حباب کاهش یافته و به واقعیت نزدیک‌تر شود. چراکه در حال حاضر با چنین قیمتی و این مشخصات برای یک گوشی اقتصادی چندان مقرون‌به‌صرفه نیست.