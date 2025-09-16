En
بحرین میزبان تاریخی مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۶ شد

برای نخستین‌بار در تاریخ، مسابقات جهانی کشتی به یک کشور عربی سپرده شد؛ بحرین در سال ۲۰۲۶ میزبان این رویداد بزرگ خواهد بود.
بحرین میزبان تاریخی مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۶ شد

تصمیم سپردن میزبانی به بحرین به گفته اتحادیه جهانی کشتی همزمان با درخشش ستاره‌ای چون اخمد تاج‌الدینوف می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه کشتی در منطقه ترسیم کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در حالی که مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی ادامه دارد، اتحادیه جهانی کشتی (UWW) روز سه‌شنبه اعلام کرد که میزبانی رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ به بحرین رسیده است؛ رویدادی تاریخی که برای نخستین‌بار در یک کشور عربی برگزار خواهد شد. این مسابقات از ۱۴ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ (۵ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶) در منامه، پایتخت بحرین برگزار خواهد شد.

در نشست خبری این تصمیم در سالن آره‌نای زاگرب، «نناد لالوویچ» رئیس اتحادیه جهانی کشتی به همراه «فارس الکوهیجی» دبیرکل کمیته ملی المپیک بحرین حاضر شدند و قرارداد میزبانی را امضا کردند. لالوویچ در سخنان خود به ستاره شاخص کشتی بحرین، اخمد تاج‌الدینوف، اشاره کرد و گفت: «بحرین با داشتن چنین قهرمانی در سطح جهان، می‌خواهد از این فرصت برای گسترش کشتی در سطح داخلی استفاده کند. هدف آن‌ها صرفاً تکیه بر تزهودینوف نیست، بلکه می‌خواهند کشتی‌گیران بومی بحرینی را نیز پرورش دهند.»

تاج‌الدینوف که ابتدا با پرچم روسیه شناخته می‌شد، در سال‌های اخیر با تابعیت بحرینی درخشیده و در المپیک پاریس ۲۰۲۴ نخستین طلای تاریخ ورزش این کشور را کسب کرد. او پیش‌تر نیز قهرمان جهان و قهرمان آسیا شده بود و حالا نماد توسعه کشتی در بحرین به شمار می‌آید.

رئیساتحادیه جهانی کشتی همچنین تأکید کرد که تغییر قاره میزبان مسابقات جهانی، بخشی از سیاست‌های جدید این نهاد است: «کشوری که توان برگزاری بازی‌های آسیایی جوانان را دارد، طبیعتاً از پس میزبانی جهانی کشتی هم برخواهد آمد. ما هم هر کمکی لازم باشد ارائه می‌کنیم.»

جالب آنکه بحرین کمتر از یک سال پیش از مسابقات جهانی، میزبان بازی‌های آسیایی جوانان (۲۸ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵) خواهد بود که کشتی هم در آن برگزار می‌شود.

الکوهیجی در این نشست از اتحادیه جهانی تشکر کرد و کشتی را یک «پروژه بلندمدت» برای کشورش دانست: «مدال طلای پاریس الهام‌بخش نسل جدیدی از جوانان ما شده است. قصد داریم کشتی را حتی وارد مدارس کنیم تا در آینده مدال‌های بیشتری بگیریم. این میزبانی نه‌تنها به رشد کشتی کمک می‌کند، بلکه تأثیر اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی هم برای ما خواهد داشت.»

بر اساس برآوردهای کمیته المپیک بحرین، این رویداد با جذب هزاران تماشاگر خارجی از کشورهایی چون ایران و آمریکا، هم به ارتقای جایگاه کشتی و هم رونق اقتصادی این کشور کوچک عربی منجر خواهد شد.

