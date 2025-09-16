En
تبریک زاکانی به تیم ملی کشتی آزاد پس از قهرمانی جهان

علیرضا زاکانی شهردار تهران در پیامی قهرمان تیم ملی کشتی آزاد را در رقابت‌های جهانی تبریک گفت.
به گزارش تابناک به نقل از خبرکزاری شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در پیامی قهرمان تیم ملی کشتی آزاد را در رقابت‌های جهانی تبریک گفت:

پهلوانان دلاور تیم ملی کشتی آزاد ایران!

با درخشش بی‌مانندتان بر تشک‌های جهانی در قلب اروپا، پس از ۱۲ سال، بار دیگر نام پرافتخار ایران را بر قله افتخار نشاندید. ضربات برق‌آسا و فنون بی‌بدیل شما، چونان طوفانی سهمگین، حریفان را به زانو درآورد و غرور ملی را در دل‌هایمان شعله‌ور ساخت.

این قهرمانی، نه‌تنها مدال زرین بر سینه‌های شما، که تاج افتخاری بر پیشانی ملت بزرگ ایران است. روح پهلوان شهید ابراهیم هادی، آن دلاورمرد عرصه کشتی و ایثار، بی‌گمان امروز به شما می‌بالد و لبخند رضایتش آسمان را روشن ساخته است.

به جناب آقای علیرضا دبیر، رئیس محترم فدراسیون کشتی و جناب آقای پژمان درستکار، سرمربی ارجمند تیم ملی، که با هدایت و درایت خود این حماسه را رقم زدند و همه شیرمردان تیم قبراق و سرحال کشتی آزاد، صمیمانه تبریک می‌گویم. 

مردم پایتخت به شما دلیرمردان عرصه غیرت و جوانمردی و تمامی دست‌اندرکاران این موفقیت بزرگ افتخار می‌کنند. پاینده باد ایران اسلامی، جاویدان باد پهلوانان غیورش!

علیرضا زاکانی
شهردار تهران
۲۵ شهریور ۱۴۰۴

