En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حملات گسترده یمن به اهداف حساس در اراضی اشغالی

نیروهای مسلح یمن در بیانه‌ای از حمله موشکی و پهپادی به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۱۵
| |
2 بازدید
حملات گسترده یمن به اهداف حساس در اراضی اشغالی

به گزارش تابناک به نقل از العالم، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و ادامه تجاوزات این رژیم به نوار غزه و همچنین به عنوان پاسخ به حملات اخیر به یمن، نیروهای مسلح یمن عملیات‌های نظامی جدیدی را علیه اهدافی در اراضی اشغالی فلسطین اجرا کردند.

وی افزود: یگان موشکی یمن یک عملیات نظامی ویژه با استفاده از موشک بالستیک فراصوت از نوع «فلسطین ۲» علیه یک هدف حساس در منطقه تل‌آویو انجام داد.

سریع گفت: این حمله با موفقیت به هدف اصابت کرده و باعث فرار و وحشت گسترده در میان صهیونیست‌ها و هجوم آنان به پناهگاه‌ها شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: همچنین یگان پهپادی ارتش یمن عملیاتی را علیه فرودگاه «رامون» در منطقه «ام‌الرشراش» (ایلات) در جنوب فلسطین اشغالی انجام داده که این عملیات نیز با موفقیت به اهداف خود رسیده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن موشک حمله موشکی اسرائیل عملیات نظامی پهپاد ایلات خبر فوری
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حملۀ هوایی صهیونیست‌ها به یمن
شلیک موشک هایپرسونیک یمن به قدس اشغالی
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر «الحدیده» یمن
یاوه‌گویی نتانیاهو پس از حمله به یمن
۹ کشور دیگر در فهرست حملات اسرائیل
عملیات یمن علیه اهدافی در اراضی اشغالی و دریای سرخ
اسرائیل ساختمان بانک مرکزی یمن را بمباران کرد
اسراییل تایید کرد: کشتی هدف یمنی‌ها، اسرائیلی است
سقوط و انفجار شیء ناشناس در دریای سرخ
انصارالله: غافلگیرهای‌ واقعی برای اسرائیل در راه است
اصابت پهپاد یمنی به فرودگاه نظامی رامون
شلیک موشک از یمن به‌سوی اراضی اشغالی
شلیک انبوهی از موشک و پهپاد از یمن و عراق به اسرائیل
عکس: موشک یمنی‌ها در سقف خانه یک شهرک‌نشین!
تداوم شلیک موشک از یمن به فلسطین اشغالی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۷ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۵ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۲ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005Zi7
tabnak.ir/005Zi7