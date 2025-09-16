حملات گسترده یمن به اهداف حساس در اراضی اشغالی

به گزارش تابناک به نقل از العالم، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و ادامه تجاوزات این رژیم به نوار غزه و همچنین به عنوان پاسخ به حملات اخیر به یمن، نیروهای مسلح یمن عملیات‌های نظامی جدیدی را علیه اهدافی در اراضی اشغالی فلسطین اجرا کردند.

وی افزود: یگان موشکی یمن یک عملیات نظامی ویژه با استفاده از موشک بالستیک فراصوت از نوع «فلسطین ۲» علیه یک هدف حساس در منطقه تل‌آویو انجام داد.

سریع گفت: این حمله با موفقیت به هدف اصابت کرده و باعث فرار و وحشت گسترده در میان صهیونیست‌ها و هجوم آنان به پناهگاه‌ها شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: همچنین یگان پهپادی ارتش یمن عملیاتی را علیه فرودگاه «رامون» در منطقه «ام‌الرشراش» (ایلات) در جنوب فلسطین اشغالی انجام داده که این عملیات نیز با موفقیت به اهداف خود رسیده است.