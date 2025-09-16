En
جزییات دیدار علی لاریجانی با ولیعهد عربستان در ریاض

مهم‌ترین سرفصل رایزنی‌ها در دیدار لاریجانی و محمد بن سلمان مسائل راهبردی منطقه و شرایط کشورهای اسلامی بود. دکتر لاریجانی و محمد بن‌سلمان در این دیدار دربارۀ آیندۀ منطقه گفت‌وگو کردند.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۱۱
| |
538 بازدید
جزییات دیدار علی لاریجانی با ولیعهد عربستان در ریاض

به گزارش تابناک، دفتر علی لاریجانی اعلام کرد: عصر امروز، دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در ریاض با یکدیگر دیدار کردند.

مهم‌ترین سرفصل رایزنی‌ها در این دیدار مسائل راهبردی منطقه و شرایط کشورهای اسلامی بود. دکتر لاریجانی و محمد بن‌سلمان در این دیدار دربارۀ آیندۀ منطقه گفت‌وگو کردند.  

همچنین، توسعۀ همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی نیز ازجمله موضوعاتی بود که در ادامه به بحث گذاشته شد. از میان این موضوعات اقتصادی، می‌توان به حل مشکل تجار و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف می‌توان اشاره کرد.

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بن سلمان ولیعهد عرستان ریاض خبر فوری
