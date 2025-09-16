نقدی بر رفتار پزشکیان در برابر اردوغان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ این دیدار در حاشیه نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی در دوحه بوده، ولی با بی‌دقتی دفتر رئیس‌جمهور در تنظیم لحظه دیدار و خوش و بش پزشکیان و اردوغان عکس‌های منتشر شده تصویر غیرقابل باوری از دولت ایران ارائه می‌دهد.

جناب رئیس‌جمهور در انتخاب نحوه برخورد صمیمی با روسای کشور‌های دیگر باید تجدید نظر کند، چه آنکه این رفتار صمیمانه در مواجهه با مردم ارزش محسوب می‌شود ولی در دیدار‌های حاشیه‌ای و رسمی با سران کشور‌ها خیر. این رویه را اصلاح کنید.