هشدار دانشگاه آزاد به دانشجویان پسر

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اعلام کرد: دانشجویان مشمول باید وضعیت نظام وظیفه خود را در سامانه «سخا» بررسی کنند؛ تنها وضعیت قابل‌قبول برای ادامه تحصیل، صدور معافیت است.

به گزارش تابناک به نقل از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، معاونت آموزشی و مهارتی واحد علوم و تحقیقات در اطلاعیه‌ای خطاب به دانشجویان مشمول نظام وظیفه اعلام کرد: تمامی دانشجویان موظف‌اند با مراجعه به سامانه اینترنتی «سخا»، وضعیت نظام وظیفه خود را بررسی کنند. بر اساس این اطلاعیه، تنها وضعیت قابل‌قبول برای ادامه تحصیل، صدور معافیت است.

در صورتی که وضعیت دانشجو در سامانه در حالت‌هایی همچون «اتمام معافیت»، «تأیید اولیه»، «تکمیل اولیه»، «ابطال» و موارد مشابه قرار داشته باشد، لازم است بلافاصله برای پیگیری موضوع به کارشناس امور مشمولین دپارتمان مربوطه مراجعه کنند.

این معاونت هشدار داد در غیر این صورت، تبعات جدی نظیر محرومیت از تحصیل یا ثبت غیبت اولیه خدمت سربازی در انتظار دانشجویان خواهد بود.