وضعیت معلمان حق‌ التدریس در مهر ۱۴۰۴

با ثبت‌نام کامل دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی و بیش از ۹۲ درصد در متوسطه، وزارت آموزش و پرورش از آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ خبر داد و تمام ۲۳ هزار معلم حق‌التدریس آزاد نیز در مهر سال جاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در حوزه ثبت‌نام دانش‌آموزان، سخنگوی آموزش و پرورش اعلام کرد که در مقطع ابتدایی صددرصد دانش‌آموزان ثبت‌نام کرده‌اند و در بعضی مناطق حتی بیش از ظرفیت ثبت‌نام صورت گرفته است که این آمار نشان‌دهنده آمادگی کامل مدارس برای پذیرش دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید است.

در مقطع متوسطه دوم نیز حدود ۹۲ درصد دانش‌آموزان ثبت‌نام کرده‌اند که این رقم در مورد دانش‌آموزان لازم‌التعلیم متوسطه اول نیز صدق می‌کند و فرهادی تأکید کرد که ثبت‌نام‌ها در هفته آخر شهریور به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد، به‌ویژه در پایه دهم که تعیین رشته نقش مهمی در زمان ثبت‌نام دارد.

پیش از مهر تکمیل ثبت‌نام کنید

به گفته علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش، جابه‌جایی‌های خانوادگی و تغییر محل سکونت مستأجران نیز از دلایل تأخیر در ثبت‌نام برخی دانش‌آموزان است و وی از والدین خواست که ثبت‌نام فرزندان خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند و هرچه سریع‌تر اقدام کنند تا روند آغاز سال تحصیلی با نظم بیشتری انجام شود.

در خصوص وضعیت معلمان حق‌التدریس نیز فرهادی اعلام کرد که تمام ۲۳ هزار معلم حق التدریس آزاد که سال گذشته مشغول به کار بودند، سال جاری نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد و این تصمیم در راستای حفظ ثبات آموزشی و جلوگیری از خلأ نیروی انسانی در کلاس‌های درس اتخاذ شده است.

تداوم فعالیت معلمان حق‌التدریس در سال تحصیلی جدید

مطابق قانون، جذب نیروی جدید در آموزش و پرورش تنها از طریق آزمون استخدامی یا دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی امکان‌پذیر است، بنابراین استفاده مجدد از معلمان حق‌التدریس آزاد، راهکاری قانونی و مؤثر برای تأمین نیاز‌های آموزشی در سال جدید محسوب می‌شود.

در مجموع، وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ثبات در برنامه‌ریزی، تأمین کامل نیروی انسانی و حفظ نظم در ثبت‌نام‌ها، اعلام کرده که سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ بدون مشکل آغاز خواهد شد و خانواده‌ها می‌توانند با اطمینان خاطر، فرزندان خود را برای شروعی پرانرژی و منظم در مهر آماده کنند.