وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین ضرب‌الاجل، بر ضرورت واگذاری هواپیمایی آسمان به بخش خصوصی تأکید کرده است؛ موضوعی که پس از دو دهه مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، دوباره بحث خصوصی‌سازی دومین ایرلاین دولتی را به جریان انداخته است.

موضوع واگذاری شرکت هواپیمایی آسمان به بخش خصوصی در روز‌های اخیر با اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از بحث‌های اصلی اقتصاد کشور بدل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزیر رفاه که چند روز قبل پس از سفر استانی به دفتر شرکت هواپیمایی آسمان رفته بود، با تعیین ضرب‌الاجل برای مدیران ارشد آسمان، خواستار تسریع در واگذاری مدیریت این ایرلاین شد.

موضع تند وزیر رفاه نشان می‌دهد عزم دولت برای خروج آسمان از زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری جدی است. با این حال، تجربه تلخ خصوصی‌سازی‌های گذشته از جمله نیشکر هفت‌تپه و ده‌ها نمونه مشابه، نگرانی‌ها درباره تکرار همان چرخه شکست را افزایش داده است.

هواپیمایی آسمان که در سال ۱۳۸۱ به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد، پس از دو دهه مدیریت ناکارآمد اکنون در شرایطی نامطلوب قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که وزیر رفاه، تنها راه باقی‌مانده را در واگذاری دوباره این ایرلاین می‌داند.

هشدار نماینده مجلس: مراقب «خصولتی‌ها» باشید

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک با تأکید بر ضرورت اصلاح مدیریت آسمان گفت: وضعیت فعلی این شرکت به‌گونه‌ای است که بسیاری از بازنشستگان آن با تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل کرده‌اند، بی‌آنکه درآمدزایی متناسبی وجود داشته باشد. از این رو با اصل واگذاری هواپیمایی آسمان به بخش خصوصی موافقم، اما هشدار می‌دهم نباید اجازه داد این شرکت به دست خصولتی‌ها بیفتد و دوباره با اتکا به رانت و اعتبارات دولتی به سمت حواشی و تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی کشیده شود.

وی با اشاره به تعیین ضرب‌الاجل دو هفته ای از سوی وزیر رفاه برای واگذاری شرکت آسمان افزود: واگذاری کامل در شرایط کنونی به صلاح نیست. باید در قالب اجاره‌های بلندمدت و تفاهم‌نامه‌های رسمی انجام شود، به نحوی که مالکیت در دست دولت بماند. مهم‌تر از همه، این فرآیند باید از مسیر مزایده‌های شفاف و رقابتی طی شود.

به گفته محمدپور، اهلیت‌سنجی پیش‌شرط اساسی است. تجربه‌های ناموفق از جمله هفت‌تپه نشان داد وقتی اهلیت نادیده گرفته شود، شرکت‌ها به کانون بحران تبدیل می‌شوند. بنابراین، واگذاری آسمان باید با رعایت دقیق قوانین، نظارت‌های سخت‌گیرانه و بررسی صلاحیت متقاضیان انجام شود.

او در ادامه پیشنهاد داد: برای پرهیز از تکرار فجایع گذشته، کمیته‌ای ویژه متشکل از وزارت رفاه، کمیسیون عمران مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهاد‌های نظارتی تشکیل شود تا تمامی صورت‌های مالی و بدهی‌های آسمان به‌روز و شفاف ارائه شود و واگذاری در فضایی آرام و ضابطه‌مند پیش برود.

حاشیه‌هایی در فضای مجازی

همزمان با اظهارات وزیر رفاه، فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نیز به موضوع ورود کرده است. عبدالرضا داوری در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به احمد میدری نوشته است: چرا بلافاصله پس از سفر با پرواز اختصاصی هواپیمایی اطلس، رجبی مدیر ارشد این شرکت در جلسه داخلی مربوط به واگذاری آسمان حضور پیدا می‌کند؟

او همچنین پرسیده است: چرا در حضور یکی از متقاضیان جدی خرید آسمان، وزیر رفاه ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین می‌کند؟ و نقش داود میدری، فرزند وزیر رفاه، در این پرواز و جلسه چه بوده است؟

این پرسش‌ها به شائبه‌ها درباره شفافیت و سلامت فرآیند واگذاری دامن زده و افکار عمومی را نسبت به پشت پرده این تصمیم نگران کرده است.

به گزارش تابناک؛ خصوصی‌سازی، اگر به معنای واقعی و با واگذاری به بخش خصوصی توانمند و متخصص انجام شود، اقدامی مثبت برای اقتصاد کشور خواهد بود. اما اگر در فضایی شتاب‌زده و بدون نظارت کافی صورت گیرد، همانند بسیاری از تجربه‌های گذشته، جز ایجاد بحران تازه برای دولت و مردم نتیجه‌ای نخواهد داشت.

بنابراین، در شرایط کنونی، همه نگاه‌ها به وزارت رفاه و نهاد‌های نظارتی دوخته شده تا روشن کنند واگذاری «آسمان» به مسیر شفاف، رقابتی و قانونمند خواهد رفت یا در سایه روابط و رانت، دومین ایرلاین دولتی کشور، قربانی خصوصی‌سازی معیوب خواهد شد.