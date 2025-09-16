سفر همیشه در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ از زیارت‌های معنوی در مشهد گرفته تا سفرهای خانوادگی به کیش و تفریحات پرهیجان در آنتالیا. هر سفر قصه‌ای تازه می‌سازد؛ قصه‌ای که تا سال‌ها در ذهن باقی می‌ماند.در این میان، نام «الی گشت» برای بسیاری از ایرانی‌ها آشناست. برندی که سال هاست در زمینه گردشگری فعالیت می کند و سهم مهمی از بازار گردشگری ایران بر عهده اوست و در سال ۱۴۰۳ توانست هزاران سفر را برای مسافرین برنامه ریزی و مدیریت کند.

چرا باید سفر کنیم؟

به قول ضرب‌المثل قدیمی ایرانی: بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. همین یک جمله، اهمیت سفر را به خوبی بیان می‌کند. سفر تنها جابه‌جایی از شهری به شهر دیگر نیست؛ بلکه فرصتی است برای فاصله گرفتن از روزمرگی‌ها و گشودن دریچه‌ای تازه به جهان پیرامون.

در طول سفر، با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم، طعم‌ها و مناظری روبه‌رو می‌شویم که تجربه‌ی واقعی آن‌ها در هیچ کتاب یا فیلمی ممکن نیست. همین تجربه‌ها روحیه را تازه می‌کنند، استرس را کاهش می‌دهند و انرژی مضاعفی برای ادامه زندگی روزمره به ما می‌بخشند.

اما سفر تنها سود فردی ندارد؛ هر بار که راهی می‌شویم، به رونق گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و تبادل فرهنگی میان ملت‌ها نیز کمک می‌کنیم. به همین دلیل می‌توان گفت سفر سرمایه‌گذاری‌ای ارزشمند است؛ سرمایه‌گذاری بر روی شادی، آگاهی و آینده.

چالش‌های گردشگری در سال ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳ برای صنعت گردشگری ایران خالی از چالش نبود. یکی از مهم‌ترین موانع، لغو مکرر پروازها به دلیل خطرات ناشی از شرایط جنگی در منطقه بود. مسئله‌ای که نه‌تنها برنامه‌های بسیاری از مسافران را مختل کرد، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی تحمیل نمود. این وضعیت نشان داد که گردشگری، به‌عنوان صنعتی بین‌المللی، به شدت از تحولات سیاسی و امنیتی تأثیر می‌پذیرد و نیازمند برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر و مدیریت بحران است.



رکوردهای جالب سال ۱۴۰۳ در الی گشت

· بیشترین سبد خرید یک مسافر: ۱۸,۱۴۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان؛ شامل ترکیبی از پروازها و هتل‌های لوکس

· پرفروش‌ترین پرواز خارجی: استانبول

· پرفروش‌ترین تور: مشهد

· بیشترین رزرو بلیط قطار: مشهد

· بیشترین رزرو هتل داخلی: جزیره کیش

· بیشترین رزرو هتل خارجی: ترکیه و روسیه در صدر پرفروش ترین هتل های خارجی

· طولانی ترین اقامت در هتل: 20 شب / جزیره کیش



تحلیل رفتار سفر ایرانی‌ها

این رکوردها نشان می‌دهد که مسافران ایرانی هم به دنبال سفرهای معنوی و خانوادگی بوده‌اند و هم به سراغ تجربه‌های بین‌المللی رفته‌اند. استانبول به‌خاطر موقعیت جغرافیایی نزدیک، قیمت مناسب و امکانات تفریحی متنوع محبوب‌ترین مقصد خارجی شد. مشهد هم همچنان به‌عنوان قلب معنوی ایران، بیشترین تور داخلی را به خود اختصاص داد.

علاوه بر این، آمارها نشان می دهد نسل جوان بیشتر به دنبال تجربه‌های متنوع و ماجراجویانه است، در حالی که خانواده‌ها به سفرهای آرام‌تر و کامل‌تر علاقه‌مند هستند. این تنوع رفتار نشان می‌دهد که بازار گردشگری ایران در حال گسترش به سمت همه سلیقه‌هاست.



تغییر الگوهای خرید در سال ۱۴۰۳

یکی از روندهای قابل‌توجه در سال ۱۴۰۳، افزایش تمایل مسافران به خرید اقساطی خدمات گردشگری بود. با رشد هزینه‌های سفر و نوسان نرخ ارز، بسیاری از خانواده‌ها و حتی مسافران جوان ترجیح دادند هزینه بلیت، تور یا هتل را به‌صورت مرحله‌ای پرداخت کنند. این تغییر رفتار نشان می‌دهد که گردشگری همچنان یک اولویت برای ایرانی‌هاست، اما شیوه تأمین مالی آن به سمت راهکارهای انعطاف‌پذیرتر حرکت کرده است.



آغاز موج سفر پایدار در میان نسل جوان ایران



سفرهای پایدار یا Sustainable Travel، مفهومی است که طی چند سال اخیر در کشورهای پیشرفته دنیا پذیرفته شده و مورد اهمیت است. این رویکرد اخیرا در ایران به‌ ویژه میان نسل جوان و جدید ایرانی هم مورد توجه قرار گرفته است. این نسل آگاه به اهمیت حفظ محیط زیست و فرهنگ محلی، سفرهایی را ترجیح می‌دهد که کمترین آسیب را به طبیعت و جوامع میزبان وارد کند. سفر پایدار یعنی انتخاب روش‌هایی که نه تنها تجربه‌ای بی‌نظیر و مسئولانه از گردشگری ارائه می‌دهد، بلکه به حفظ منابع طبیعی و حمایت از اقتصاد محلی کمک می‌کند. در کشورمان هم با افزایش آگاهی و دسترسی به اطلاعات، جوانان به دنبال این نوع سفرها هستند تا آینده‌ای سبزتر و پایدارتر برای کشورشان و جهان بسازند.







نگاهی به سال ۱۴۰۴



آمارها و روندهای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که گردشگری در ایران با وجود چالش‌های اقتصادی و منطقه‌ای همچنان پرتقاضا است و به‌سمت الگوهای متنوع‌تری حرکت می‌کند. کارشناسان معتقدند که در سال ۱۴۰۴ سفرهای شخصی‌سازی‌شده، ترکیبی و خریدهای اقساطی سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص خواهند داد. در همین راستا، شرکت‌هایی مانند الی گشت نیز اعلام کرده‌اند که با توسعه خدمات دیجیتال و طراحی محصولات جدید، خود را برای پاسخگویی به این تغییرات آماده می‌کنند.

