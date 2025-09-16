به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع آگاه در کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق اعلام کردند که دستگاههای اطلاعاتی و امنیت ملی این کشور گزارش مفصلی را در مقابل نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، «محمد شیاع السودانی» قرار دادند که این گزارش شامل هشدارهای جدی نسبت به احتمال این است که عراق به هدف بعدی اقدامات تنشزای نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو تبدیل شود. به نقل از المنار، طبق اطلاعات مطرح شده، برآوردهای سازمان اطلاعات عراق حکایت از این دارد که تل آویو گشودن جبههای جدید در منطقه را بررسی میکند و عراق یکی از برجستهترین گزینهها برای این امر در سایه تغییرات منطقهای اخیر است. در این گزارش امنیتی آمده است که رژیم صهیونیستی مدعی است عراق یک مرکز برجسته فعالیت ایران است و اینکه بغداد طبق این اطلاعات، عمق استراتژیکی برای حزب الله لبنان است و ممکن است عراق به هدف احتمالی در هرگونه رویارویی منطقهای آتی تبدیل شود. همزمان با این هشدارها، دولت عراق از آغاز اقدامات عملیاتی برای ایجاد سامانه پدافند هوایی جدید خبر داده است که این امر در چارچوب تلاشها برای تقویت توانمندیهای این کشور جهت مقابله با هرگونه نقض احتمالی حریم هوایی آن و حفاظت از اراضیاش در مقابل تهدیدهای خارجی صورت میگیرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید