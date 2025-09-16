دردسر تازه، واکسن ندارد/ خانواده ها پشت درهای دو وزارتخانه 

در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۴، خانواده‌های دانش‌آموزان در تهران و برخی استانها با چالشی جدی روبرو شده‌اند.

در روزهای منتهی به مهرماه، کمبود واکسن توام دیفتری-کزاز (Td) که طبق برنامه ملی ایمن‌سازی، الزامی برای ثبت‌نام در مدارس است، برای بسیاری از خانواده ها تبدیل به مساله شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این واکسن، به عنوان دوز یادآور برای نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ ساله، قرار است در مراکز بهداشتی به صورت رایگان تزریق شود، اما گزارش‌های متعدد از والدین نشان می‌دهد که در مناطق مرکزی و غربی تهران، مانند سعادت‌آباد، نیاوران و حتی مراکز اصلی بهداشت جنوب شهر، این واکسن یافت نمی‌شود.

نوبت‌دهی آنلاین از طریق سامانه‌های وزارت بهداشت نیز با تأخیرهای طولانی مواجه است و برخی خانواده‌ها مجبور به جستجو در داروخانه‌های خصوصی شده‌اند، جایی که قیمت هر دوز به بیش از ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد – قیمتی که برای بسیاری از خانواده‌های متوسط، بار مالی سنگینی است.

جستجوهای ناکام

آقای باقری که پسرش قرار است وارد کلاس دهم شود، عنوان می کند که با تعداد پنج تا شش مرکز درمانی در تهران تماس گرفته و اما موفق به یافتن واکسن نشده. او می گوید که حتی یکی از مراکز درمانی و بهداشتی گفته است که اصلا هیچ جا موجود نیست و باید منتظر باشید.

این مشکل، که از اوایل شهریورماه شدت گرفته، ریشه در اختلالات زنجیره تأمین واکسن‌های وارداتی دارد. طبق برنامه کشوری ایمن‌سازی، واکسن Td برای بیش از یک میلیون دانش‌آموز پایه دهم در سراسر کشور پیش‌بینی شده، اما واردات محدود از کشورهای اروپایی و آمریکایی به دلیل تحریم‌های بانکی و تأخیر در انتقال ارز، منجر به کمبود موقت شده است. یک منبع آگاه در معاونت بهداشت وزارت بهداشت به خبرگزاری‌ها اعلام کرده که تنها ۶۰ درصد از نیاز ماهانه تأمین شده و توزیع نامتوازن به تهران، پایتخت با جمعیت دانش‌آموزی بالا، آسیب بیشتری زده است

والدینی که با فرزندشان به مراکز بهداشت مراجعه کرده‌اند، از صف‌های طولانی و پاسخ‌های مبهم کارکنان گلایه دارند: "گفتند واکسن تمام شده، بروید داروخانه خصوصی، اما آنجا هم موجود نیست و قیمتش هم برای ما نجومیه!" این وضعیت، ثبت‌نام در برخی از مدارس را به تعویق انداخته؛ مدیر یکی از دبیرستان‌های دولتی در منطقه ۵ تهران تأیید می‌کند که حداقل ۲۰ درصد دانش‌آموزان پایه دهم هنوز کارت واکسیناسیون خود را ارائه نداده‌اند و مدارس نمی‌توانند بدون آن، پرونده را تکمیل کنند.

شرایط مشابه در شهرهای دیگر

علاوه بر تهران، شهرستان‌هایی مانند کرج، شهریار و ورامین نیز از این کمبود رنج می‌برند. این مسئله نه تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند – دیفتری و کزاز بیماری‌های عفونی خطرناکی هستند که در محیط‌های شلوغ مدارس می‌توانند شیوع یابند – بلکه بر روند آموزشی نیز سایه افکنده.

در این میان، هماهنگی بین دو وزارتخانه کلیدی – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش – ضروری است.