درخواست از «استارمر» برای تحریم «ماسک»

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، به دنبال اظهارات ماسک از طریق یک ویدئو در یک تجمع ضد مهاجرتی، کی‌یر استارمر نخست وزیر بریتانیا برای تحریم وی تحت فشار قرار گرفت.

اد دیوی قانونگذار بریتانیایی و رهبر لیبرال دموکرات‌ها، در نامه‌ای به استارمر اعلام کرد که ماسک در تجمع اعتراضی Unite The Kingdom در تاریخ ۱۴ سپتامبر برابر با ۲۳ شهریور که از سوی تامی رابینسون فعال راست افراطی، سازماندهی شده بود، تلاش کرده تا دست به ایجاد اختلاف و تحریک خشونت در خیابان‌های بریتانیا بزند.

ماسک، که مدت‌هاست از طریق پلتفرم «ایکس» در مورد سیاست بریتانیا اظهار نظر می‌کند، از تغییر دولت در این کشور حمایت کرد و در این تماس ویدئویی به جمعیت ۱۰۰ هزار نفری حاضر در خیابان‌های لندن گفت که «خشونت به سراغ شما می‌آید، یا مبارزه می‌کنید یا می‌میرید.»

او سپس گفت که مهاجرت گسترده و کنترل نشده به نابودی بریتانیا کمک می‌کند.

دیوی در این نامه که نسخه‌ای از آن برای کمی بادنوش رهبر حزب محافظه‌کار و نایجل فاراژ رهبر حزب اصلاحات بریتانیا نیز ارسال شده، خطاب به نخست وزیر بریتانیا نوشت: «من این نامه را می‌نویسم تا از تک تک شما بخواهم که سیاست‌های حزبی را کنار بگذارید و به من در محکوم کردن علنی این اظهارات خطرناک بپیوندید و مشترکا بررسی کنید که ایلان ماسک چه تحریم‌هایی باید متحمل شود».

این قانونگذار بریتانیایی با تاکید بر اینکه «ما باید روشن کنیم هیچ فردی، هر چقدر ثروتمند یا قدرتمند، نمی‌تواند با استفاده از پلتفرم خود برای دامن زدن به تنش‌ها و تحریک خشونت، از مجازات فرار کند»، افزود که آزادی بیان و همچنین حق اعتراض مسالمت‌آمیز باید حفظ شود.

ماسک هم در واکنش به این اظهارات در ایکس نوشت: «تو یک ترسو و بزدل مطلق هستی».

از سوی دیگر دفتر نخست وزیری بریتانیا در پاسخ به تماس نشریه تایم برای اطلاع از واکنش آن به این تجمع اعلام کرد: «مردم حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند»، اما حمله به افسران یا افرادی که احساس ترس می‌کنند را محکوم کرد.

استارمر گفت: «ما حمله به افسران پلیس حین انجام وظیفه یا افرادی که به دلیل پیشینه یا رنگ پوستشان در خیابان‌های ما احساس ترس می‌کنند را تحمل نخواهیم کرد. بریتانیا ملتی است که با افتخار بر پایه تحمل، تنوع و احترام بنا شده است. پرچم ما نمایانگر کشور متنوع ماست و ما هرگز آن را به کسانی که از آن به عنوان نمادی از خشونت، ترس و تفرقه استفاده می‌کنند، تسلیم نخواهیم کرد».

سخنگوی رسمی نخست وزیر نیز در جمع خبرنگاران گفت: «بریتانیا کشوری منصف، بردبار و شایسته است. آخرین چیزی که مردم بریتانیا می‌خواهند این نوع زبان خطرناک و تحریک‌آمیز است».

فاراژ نیز روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به اظهارات ماسک واکنش نشان داد و گفت: «من و ایلان رابطه‌ای داریم، نمی‌توانم بگویم رابطه خیلی خوبی است. او عموما نسبت به من بی‌ادب است، اگرچه من از بسیاری جهات او را تحسین می‌کنم. خوب است که در این زمینه توضیحی در مورد معنای «مبارزه» داده شود».

وی افزود: «اگر مبارزه‌ای که ماسک از آن صحبت می‌کرد، در مورد ایستادگی برای حقوق آزادی بیان ما بود، اگر در مورد مبارزه در انتخابات برای غلبه بر احزاب مستقر بود، پس این قطعا مبارزه‌ای است که ما در آن هستیم. من فکر می‌کنم زمینه و نحوه استفاده از این کلمه، تا حدی ابهام ایجاد کرده است.»

پلیس متروپولیتن لندن پس از تجمع اعتراضی یاد شده اعلام کرد که ۲۶ افسر در جریان این تظاهرات زخمی و دستکم ۲۵ نفر دستگیر شدند. مت تویست معاون کمیسر پلیس متروپولیتن نیز خاطرنشان کرد که با توجه به تحقیقات پس از این رویداد احتمال دستگیری‌های بیشتر وجود دارد.