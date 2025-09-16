راز دستبرد کودکان ۶ و ۱۰ ساله به مراکز خرید

با شناسایی دو کودک خردسال ۶ و ۱۰ اهل سیستان و بلوچستان ساله که به مراکز خرید در هسته مرکزی مشهد دستبرد می زدند، راز پنهان این ماجرا با دستگیری زن پارک نشین لو رفت.

به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان نوشت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد از واحد‌های صنفی و مراکز خرید در اطراف میدان ۱۷ شهریور مشهد، ماموران کلانتری شهید نواب صفوی با دستور مستقیم سرهنگ علی ابراهیمیان (رئیس کلانتری) تحقیقات ویژه‌ای را با رصد دوربین‌های مداربسته آغاز کردند.

بررسی‌های آنان نشان داد دو کودک ۶ و ۱۰ ساله که پوشش یکی از طوایف استان سیستان و بلوچستان را دارند به شیوه کش و روزنی سرقت‌های مذکور را از فروشگاه‌ها و مراکز خرید انجام می‌دهند.

در همین حال پانزدهم شهریور نگهبان یکی از مراکز خرید با شناسایی دختر و پسر خردسال، ماجرا را به نیرو‌های گشت انتظامی کلانتری نواب صفوی اطلاع داد و بدین ترتیب نیرو‌های انتظامی با زبان کودکانه با آنان وارد گفت‌و‌گو شدند چرا که مشخص بود در پس پرده سرقت‌های کودکانه، رازی نهفته است.

دو کودک مذکور که مدعی بودند خواهر و برادر هستند، خیلی زود مادرشان را لو دادند و با همان زبان کودکانه گفتند: خوراکی و اجناس گران قیمت مانند زعفران را از فروشگاه‌ها به شیوه‌ای که مادرشان به آن‌ها آموخته است، از مقابل چشمان فروشنده سرقت می‌کنند و به مادرشان که درون چادر مسافرتی در پارک نشسته است، تحویل می‌دهند؛ بنابراین گروهی از افسران تجسس با هدایت سرگرد چنارانی (افسرپرونده) وارد محل شدند و با بهره گیری از شگرد‌های تخصصی موفق شدند زن جوان معتاد را درون چادر مسافرتی دستگیر کنند.

بررسی‌های پلیس بیانگر آن بود که زن جوان از حدود یک هفته قبل از استان سیستان و بلوچستان به مشهد آمده و درون پارک اطراف میدان ۱۷شهریور چادر زده است.

او در حالی که فرزندانش را از داخل چادر هدایت می‌کرد به فروشگاه‌ها می‌فرستاد تا با شیوه کش و روزنی سرقت کنند.

در همین حال مال باختگان درباره شگرد کودکان خردسال برای دستبرد به اموالشان اظهار کردند، دختر بچه ۶ ساله به بهانه درخواست خوراکی، فروشنده را سرگرم می‌کردو بلافاصله پسر ۱۰ ساله با سوءاستفاده از غفلت فروشنده اجناس را از داخل مغازه یا پشت ویترین به طرز بسیار ماهرانه‌ای به سرقت می‌برد.

با استعلام نیرو‌های انتظامی مشخص شد که زن جوان دارای سوابق سرقت است و در حالی کودکانش را به خلافکاری وادار می‌کند که اموال سرقتی زیادی شامل زعفران به ارزش۲۵ میلیون تومان، انگشتر نقره‌ای بزرگ به ارزش ۲۰ میلیون تومان به همراه تعدادی پتوی مسافرتی، لوازم آرایشی بهداشتی، ادویه، متکا‌های بزرگ، اسباب بازی و... ازداخل چمدان‌های وی کشف شد.

از سوی دیگر با اعتراف این زن جوان به سرقت‌های متعدد، تاکنون چندتن از متصدیان واحد‌های صنفی و مراکز خرید با توجه به فیلم دوربین‌های مداربسته و کشف اموال سرقتی، از این متهم شکایت کرده‌اند که با دستور مقام قضایی، وی روانه زندان شد و دو کودک خردسال او نیز تحویل بهزیستی شدند.

تحقیقات برای شناسایی مال باختگان همچنان در کلانتری شهید نواب صفوی مشهد ادامه دارد.