حکم استرداد مظنون انفجار نورداستریم به آلمان در ایتالیا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک دادگاه در ایتالیا امروز (سه‌شنبه) حکمی مبنی بر این صادر کرد که فرد اوکراینی مظنون به دست داشتن در انفجار خط لوله گازنورد استریم باید به آلمان مسترد شود.

خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر گزارش داد که وکیل این مظنون اعلام کرده است او قصد اعتراض به حکم خود را دارد.

دادستانی فدرال آلمان اواخر مردادماه اعلام کرد که یک شهروند اوکراینی به اتهام مشارکت در انفجار خطوط لوله گازی نورد استریم در سال ۲۰۲۲ در ایتالیا دستگیر شده است. این دستگیری پیشرفتی مهم در تحقیقات این پرونده تلقی می‌شود.

مقامات ایتالیا در ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) یک شهروند اوکراینی به نام «سرهی. ک» را در استان ریمینی بازداشت کردند که به گفته دادستانی فدرال آلمان، مظنون به مشارکت در کارگذاری مواد منفجره در خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ در نزدیکی جزیره بورنهولم دانمارک در سپتامبر ۲۰۲۲ است.

دادستانی فدرال آلمان سپس اعلام کرد که سرهی. ک احتمالاً یکی از هماهنگ‌کنندگان کلیدی عملیات انفجار خطوط لوله نورد استریم بوده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او و همدستانش از یک قایق بادبانی که از شهر روستوک آلمان حرکت کرده بود، برای انتقال مواد منفجره استفاده کردند. این قایق با استفاده از اسناد هویتی جعلی از طریق واسطه‌ها از یک شرکت آلمانی اجاره شده بود.

خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ که برای انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان طراحی شده بودند، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در اثر چندین انفجار آسیب جدی دیدند. این انفجار‌ها منجر به ایجاد چهار نشتی در سه خط از چهار خط این لوله‌ها شد. نورد استریم ۱ پیش‌تر گاز به آلمان منتقل می‌کرد، اما نورد استریم ۲ به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های سیاسی، عملیاتی نشده بود.