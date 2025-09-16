براساس دستورالعمل اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، افراد زیر ۱۸ سال برای سفر دریایی به جزایر قشم، هرمز و لارک و هنگام خرید بلیط یا باید همراه با یکی از والدین خود باشند و یا رضایت‌نامه والدین را داشته باشند.

این دستورالعمل امروز ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ ابلاغ شده و با درج مشخصات در یک فرم ویژه به انضمام رضایت‌نامه، از همین تاریخ اجرا می‌شود.

دلیل این تصمیم، اطلاع قطعی والدین از خروج فرزندان زیر ۱۸ سال از شهر و پیشگیری از مسائل احتمالی بعدی است.

هم‌اکنون روزانه حدود ۴۰ شناور نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ مسافر را از بندرعباس را از اسکله شهید حقانی بندرعباس به‌عنوان بزرگترین بندر مسافری ایران به مقصد جزایر قشم، هرمز و لارک جابه جا می‌کنند.

قیمت بلیط شناور به مقصد جزیره قشم برای گردشگران ۲۳۵ هزار تومان و برای قشموندان ۱۲۵ هزار تومان (یک بار در هفته) و قیمت بلیط سفر دریایی به جزیره هرمز برای گردشگران ۲۳۵ هزار تومان و برای اهالی جزیره هرمز ۷۵ هزار تومان (بدون محدودیت) اعلام شده است.