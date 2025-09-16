قالیباف: با استعمار فرانو روبرو هستیم؛ قدرت کافی نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز با استعمار نو و فرانو روبرو هستیم، گفت: قدرت، تنها ابزار مبارزه با سلطه و استعمار نیست.

محمدباقر قالیباف صبح امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه) در آئین رونمایی از کتاب «استعمارشناسی ایرانی» که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: در این مجلس معنوی، یاد شهدای عزیزمان، از جمله شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مشروطه، شهدای دوران دفاع مقدس و به ویژه شهدای دفاع ۱۲ روزه اخیر را گرامی می‌داریم. همچنین به خانواده‌های شهدا و نخبگان که امروز در جمع ما حضور دارند، خیر مقدم می‌گویم و به همه اندیشمندان و پژوهشگران و اساتید عزیزی که در این مراسم حضور دارند، خوشامد می‌گویم.

طعم تلخ سلطه و خیانت به کشور را بارها چشیده‌ایم

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی ادامه داد: شاید هیچ وقت استعمار به صورت ظاهری و رسمی در کشور ما به معنای سنتی وجود نداشت، اما در طول تاریخ و در جای جای کشورمان و در نسل‌های مختلف کشور ما، همه ما طعم تلخ سلطه و خیانت و استعمار به کشور را در زمان‌های مختلف دیدیم و چشیدیم. این واقعیت تلخی است که در قراردادهای تحقیرآمیز، تجزیه کشور و از دست دادن سرزمین‌مان، اشغال‌های متعدد سرزمینمان و جنگ‌های تحمیلی و کودتاهای خارجی حس شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درسی که از این تجربیات می‌گیریم این است که داشتن قدرت مهم است، اما تنها ابزار مبارزه با سلطه و استعمار نیست. آنچه اساسی و مهم است، تصمیم و اراده آگاهانه ملت‌ها در مقابل سلطه و استعمار است.

برای مقابله با استعمار فرانو، نیازمند خودآگاهی و ایمان هستیم

وی ادامه داد: هرگاه ملت ایران در قرون گذشته با ایمان و آگاهانه تصمیم گرفته و به میدان آمده، توانسته سلطه و استعمار را عقب بزند؛ ار تحریم تنباکو تا نهضت ملی نفت و انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه. امروز نیز اگر رو به آینده نگاه کنیم، برای مقابله با استعمار فرانو و جنگ شناختی و جنگ روایت‌ها، نیازمند خودآگاهی و ایمان هستیم.

قالیباف در ادامه، گفت: خوشحالیم که به همت برادر عزیزمان آقای نجفی و دیگر عزیزان، مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایران» شکل گرفته است. این مجموعه به درستی تحلیل شده و یک اطلاع‌رسانی یکجا و جامع برای نسل امروز است. بدون شک، این اثر یک رادار ملی برای استعمارشناسی و دشمن شناسی است تا بدانیم با چه دشمنی روبرو هستیم. بدون شک مسیر پیش روی ما پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد بود و دشمنان و استعمارگران و مستکبران همچنان در کمین‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان پژوهش و سیاست در کشور، بیان کرد: میان دانشگاه و میدان گره خورده و قابل استفاده است. بین دانشگاه و میدان به ویژه در صنعت، اقتصاد و سایر علوم، عمدتاً به‌طور ناقص ارتباط برقرار است که این ارتباط باید تقویت شود. تقویت این ارتباطات، نقش مهمی در ارتقای آگاهی ملی و انسجام جامعه ایفا می‌کند.

مسئله سلطه و استعمار یک خاطره تاریخی نیست

وی اظهار کرد: مسئله سلطه و استعمار صرفاً یک خاطره تاریخی نیست، بلکه واقعیتی تلخ و زنده است که هر روز در زندگی ما و همه شئون ادامه دارد. امروز دیگر با استعمار سنتی مواجه نیستیم، بلکه با استعمار نو و فرانو روبرو هستیم که شناخت دشمن و شناخت ابزارهای او، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های ماست که باید به آن توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دشمن امروز تنها به دنبال اشغال و تصرف سرزمین نیست، بلکه هدف او توسعه فضای حیاتی است که باید با هوشمندی و همت ملی به مقابله با آن پرداخت.

قالیباف متذکر شد: جوانان دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ نشان دادند که با استحکام و جدیت بیشتری نسبت به نسل‌های قبل از خود، یعنی متولدین دهه ۳۰ و ۴۰، به میدان آمده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور پرشور مردم و خودآگاهی آن‌ها در مواجهه با مشکلات، گفت: مردم با وحدت و یکپارچگی در برابر ظلم، سلطه و استعمار ایستادند و مبارزه کردند و این خودآگاهی ما را به سمت یک انسجام بزرگ پیش برد و بزرگ‌ترین کار بود.

استعمار ذهن به معنای تجزیه واقعی یک ملت است

وی بیان کرد: آنچه امروز فشار اصلی استعمارزدگی برای ما بوده و خطر است، استعمار ذهن است. تصرف ذهن‌های تک‌تک افراد در استعمار فرانو به معنای سلطه و تجزیه واقعی یک ملت و یک جامعه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امام خمینی (ره) در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ خطاب به شاه گفت اگر تو را قبول نداریم و با تو مخالفت می‌کنیم به‌خاطر این است که تو نوکر امریکا و اسرائیل هستی. امام خمینی (ره) از ابتدای انقلاب ذهن و دل‌ها را استعمارزدایی کرد که این اقدام مهم‌ترین حرکت امام بود.

قالیباف ادامه داد: مطمئن باشید که این موج بیداری، آگاهی، باور و ایمانی که امام خمینی (ره) در دل‌ها زنده کرد، به برکت خون شهدا و انسجام جامعه ادامه دارد. به ویژه آنکه جوانان عزیز ما همراه با خلاقیت، عقلانیت، ایمان و هوش ایرانی، پنجه در پنجه دشمن و سلطه گران و استعمارگران انداختند و نشان دادند که می ایستند و این موجب شده است که ملت ایران همچنان در مقابل دشمنان و سلطه‌گران ایستادگی کند.

وی تاکید کرد: بدون شک این ملت برای همیشه پیروز خواهد بود و خداوند وعده پیروزی را به کسانی که در این مسیر حرکت کنند، داده است.

گفتنی است، در این مراسم، ضمن رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمار شناسی ایرانی»، از برخی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیر شد.