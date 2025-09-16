En
بازداشت عامل توهین به مردم مازندران

رئیس پلیس فتا استان، از بازداشت عامل به توهین مردم مازندران در شبکه اجتماعی اینستاگرام در یکی از شهرستان‌های کشور خبر داد.
بازداشت عامل توهین به مردم مازندران

داوود صفاری‌زاده با اعلام این خبر، گفت: در پی توهین به مردم مازندران توسط ادمین یکی از پیچ‌های اینستاگرامی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: با انتشار این ویدئو که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی مردم مازندران شده بود و با توجه به مطالبات مردمی در خصوص شناسایی و مجازات این فرد هتاک، کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی این فرد هتاک را در یکی از شهرستان‌های استان مرکزی شناسایی کردند.

رئیس پلیس فتا مازندران با اشاره به هماهنگی قضایی از دستگیری عامل توهین به مردم در عملیات ضربتی پلیس خبر داد و افزود: متهم در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اقرار و ضمن عذرخواهی از مردم مازندران ابراز ندامت و پشیمانی کرد.

در روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور، صفاری‌زاده اظهار کرد: پلیس فتا با حمایت قضایی با جدیت در برابر هرگونه هتاکی به اقوام تشویق اذهان عمومی و قدرت‌نمایی در فضای مجازی برخورد خواهد کرد.

