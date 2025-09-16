En
بازداشت ضاربان تیراندازی معدن طلای سقز

رئیس کل دادگستری استان کردستان از شناسایی و بازداشت دو نفر در ارتباط با حادثه تیراندازی معدن طلای قلقله سقز خبر داد و اعلام کرد که در این حادثه یک نفر از مجروحان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، حجت‌الاسلام و المسلمین «سیدحسین حسینی»، رئیس کل دادگستری استان صبح امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عصر روز گذشته تعدادی از اهالی روستای پیرعمران به معدن طلای قلقله سقز مراجعه و در جریان ورود به محدوده معدن با نیرو‌های حفاظتی این مجموعه درگیر شدند.

وی افزود: در پی این درگیری و متعاقب تیراندازی عوامل حفاظتی، چهار نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند که متأسفانه یکی از آنان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. این حادثه تلخ نگرانی‌هایی را در میان جامعه محلی ایجاد کرد و توجه ویژه مراجع قضایی و انتظامی را به خود جلب کرد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: به محض اطلاع از وقوع حادثه، پرونده قضایی در شعبه بازپرسی دادسرای سقز تشکیل شد. با دستور قضایی، ضاربین شناسایی و بازداشت شدند و سلاح مورد استفاده آنان کشف و به مراجع انتظامی تحویل داده شد.

وی تأکید کرد: تحقیقات توسط بازپرس پرونده به صورت مستمر ادامه دارد و تلاش می‌شود تمامی ابعاد حادثه به دقت بررسی شود تا حقوق قربانیان حفظ و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده اتخاذ شود.

حسینی در ادامه تاکید کرد: معادن به عنوان مراکز اقتصادی و منابع ارزشمند استان، نیازمند امنیت و مدیریت دقیق هستند. هرگونه درگیری یا تعرض به محیط‌های معدنی می‌تواند علاوه بر خسارت انسانی، تهدیدی جدی برای امنیت و آرامش جامعه محلی و کارکنان این حوزه باشد.

وی افزود: مراجع قضایی و انتظامی ضمن برخورد قانونی با متخلفان، در تلاشند تا امنیت معادن و محیط زیست منطقه حفظ شده و اعتماد عمومی به روند قانونی برقرار شود.

رئیس کل دادگستری کردستان همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در میان اهالی مناطق معدنی تأکید کرد و یادآور شد: آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین و مقررات معدن‌کاری و تعامل سازنده با نیرو‌های حفاظتی می‌تواند از بروز چنین حوادث تلخ جلوگیری کند.

وی در پایان از همکاری نیرو‌های انتظامی، قضایی و مسئولان محلی تقدیر کرد و گفت: حفظ امنیت مردم و کارکنان معادن همواره اولویت اصلی ماست و با جدیت، پیگیری پرونده ادامه خواهد داشت تا عدالت برای قربانیان حادثه برقرار شود

