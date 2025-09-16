عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به تکرار حملات رژیم صهیونیستی در منطقه تأکید کرد، تا زمانی که کشورهای اسلامی واکنش عملی نشان ندهند، دامنه تجاوزات گسترش خواهد یافت و امنیت هیچ کشوری تضمین‌شده نخواهد بود.

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، بر اهمیت اجلاس دوحه در شرایط کنونی منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: این نشست در سطح سران کشورهای اسلامی، نشانه‌ای از همبستگی سیاسی در برابر تهدیدات فزاینده رژیم صهیونیستی بود.

وی با اشاره به تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای اعزام رئیس‌جمهور به این اجلاس، آن را تصمیمی متناسب با سطح نشست و روابط خاص تهران و دوحه دانست و افزود: قطر جایگاه متفاوتی نسبت به سایر کشورهای عربی شرکت‌کننده در این اجلاس دارد و روابط دوجانبه میان دو کشور، این سطح از احترام و حضور را توجیه‌پذیر می‌کند.

مالکی با اشاره به فضای حاکم بر نشست دوحه، گفت که سخنرانی اغلب سران کشورهای اسلامی حامل پیام‌هایی مبنی بر عبور از حالت تدافعی و ورود به فاز بازدارندگی فعال بود.

کشورهای اسلامی خطر تهاجم اسرائیل را بیشتر از گذشته درک کرده اند

این نماینده مجلس معتقد است که این پیام‌ها نشان می‌دهد کشورهای اسلامی خطر سیاست‌های تهاجمی اسرائیل و حامیان غربی آن را جدی‌تر از گذشته درک کرده‌اند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در عین حال، از رویکرد برخی کشورهای اسلامی که هم‌زمان با دشمن همکاری می‌کنند، انتقاد کرد؛ اما تأکید داشت که نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در میان همین کشورها نیز دیده می‌شود. به اعتقاد وی، این تغییرات می‌تواند فشارهای بین‌المللی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را افزایش دهد.

بدون اقدام عملی اسرائیل مهار نخواهد شد

مالکی با انتقاد از ناکارآمدی ابزارهایی نظیر صدور بیانیه، گفت که خطر اسرائیل واقعی است و بدون اقدامات عملی قابل مهار نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده که در برابر تجاوز کوتاه نمی‌آید و اگر کشوری خاک خود و پایگاهی را در اختیار آمریکا یا اسرائیل قرار دهد و خطری متوجه کشورمان باشد، باید منتظر پاسخ قاطع باشد.

وی با اشاره به حمله ایران به پایگاه‌های آمریکایی در جریان تنش‌های نظامی گذشته، تصریح کرد که هشدارهای قطر نیز مانع از واکنش ایران نشد، زیرا امنیت ملی کشور خط قرمز است و در صورت تهدید، پاسخ ایران قاطع خواهد بود.

لزوم تشکیل ناتوی اسلامی در مقابل تهاجم و تهدیدات

مالکی بر ضرورت ایجاد یک سازوکار دفاعی مشترک میان کشورهای اسلامی تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل یک سازمان نظامی مشابه ناتو را مطرح کرد. به گفته او، تا زمانی که کشورهای اسلامی ساختار دفاعی واحدی نداشته باشند، تهدیدهای امنیتی ادامه خواهد داشت و کشورها به‌صورت انفرادی در معرض تعرض قرار خواهند گرفت.

مالکی در ادامه بر ضرورت ایجاد یک سازوکار دفاعی مشترک میان کشورهای اسلامی تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل یک سازمان نظامی مشابه ناتو را مطرح کرد. به گفته او، تا زمانی که کشورهای اسلامی ساختار دفاعی واحدی نداشته باشند، تهدیدهای امنیتی ادامه خواهد داشت و کشورها به‌صورت انفرادی در معرض تعرض قرار خواهند گرفت.

کشورها در روابط خود با آمریکا و رژیم صهیونیستی تجدیدنظر کنند

وی عملکرد کشورهای غیرعرب اسلامی را در مواجهه با اسرائیل مثبت ارزیابی کرد اما در عین حال نسبت به وضعیت کشورهای عربی هشدار داد و گفت این کشورها باید در روابط خود با آمریکا و رژیم صهیونیستی بازنگری جدی انجام دهند.

مالکی همچنین به عملکرد برخی سران حاضر در اجلاس اشاره کرد و از مواضع صریح و قوی افرادی نظیر مسعود پزشکیان، رجب طیب اردوغان و محمد بن‌سلمان تمجید کرد. به گفته او، اگر امروز کشورها به‌ صورت محکم در برابر تجاوز اسرائیل نایستند، فردا نوبت خودشان خواهد بود.

به گزارش تابناک، اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب، در دوحه پایتخت قطر برگزار شد.

تشکیل این اجلاس اضطراری، به دنبال حمله اخیر اسرائیل به قطر و هدف قرار دادن محل استقرار رهبران و مذاکره‌کنندگان حماس در دوحه در دستور کار قرار گرفت.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، برای شرکت در این اجلاس که روز گذشته (24 شهریور) در دوحه پایتخت قطر برگزار شد به این کشور سفر کرد.

گفتگو: «سجاد دهقانی»