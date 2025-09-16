برای اولین بار صدای «شلیک» یک سیاهچاله در فضا شنیده شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در جریان برخورد دو سیاه‌چاله که در سال ۲۰۱۹ رخ داد (رویداد GW190412)، مشخص شد سیاه‌چاله تازه‌تشکیل‌شده با سرعتی بیش از ۵۰ کیلومتر بر ثانیه به فضا پرتاب شده است. این پدیده به «شلیک تولدی» یا Natal Kick معروف است و زمانی رخ می‌دهد که برخورد یا انفجار در فضا نابرابر باشد و انرژی یک‌طرفه به جسم منتقل شود.

در این برخورد خاص، یکی از سیاه‌چاله‌ها ۲۹.۷ برابر جرم خورشید و دیگری تنها ۸.۴ برابر جرم خورشید بود. این اختلاف شدید باعث شد سیاه‌چاله تازه‌تشکیل‌شده با سرعتی کافی برای ترک یک خوشه ستاره‌ای فشرده حرکت کند.

اگرچه نمی‌توان دقیق گفت که این سیاه‌چاله در یک خوشه ستاره‌ای بوده یا خیر، چون فاصله آن ۲.۴ میلیارد سال نوری است، اما دانشمندان می‌گویند این روش می‌تواند ابزار قدرتمندی برای بررسی برخورد‌های بعدی سیاه‌چاله‌ها باشد و حتی به شناسایی فوران‌های الکترومغناطیسی مرتبط کمک کند.