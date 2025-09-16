En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برای اولین بار صدای «شلیک» یک سیاهچاله در فضا شنیده شد

دانشمندان برای نخستین بار توانستند سرعت و جهت حرکت یک سیاه‌چاله تازه‌تشکیل‌شده پس از برخورد دو سیاه‌چاله را با استفاده از امواج گرانشی اندازه‌گیری کنند. این کشف راه جدیدی برای بررسی برخوردهای سیاه‌چاله‌ها باز می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۵۶
| |
357 بازدید
برای اولین بار صدای «شلیک» یک سیاهچاله در فضا شنیده شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در جریان برخورد دو سیاه‌چاله که در سال ۲۰۱۹ رخ داد (رویداد GW190412)، مشخص شد سیاه‌چاله تازه‌تشکیل‌شده با سرعتی بیش از ۵۰ کیلومتر بر ثانیه به فضا پرتاب شده است. این پدیده به «شلیک تولدی» یا Natal Kick معروف است و زمانی رخ می‌دهد که برخورد یا انفجار در فضا نابرابر باشد و انرژی یک‌طرفه به جسم منتقل شود.

در این برخورد خاص، یکی از سیاه‌چاله‌ها ۲۹.۷ برابر جرم خورشید و دیگری تنها ۸.۴ برابر جرم خورشید بود. این اختلاف شدید باعث شد سیاه‌چاله تازه‌تشکیل‌شده با سرعتی کافی برای ترک یک خوشه ستاره‌ای فشرده حرکت کند.

اگرچه نمی‌توان دقیق گفت که این سیاه‌چاله در یک خوشه ستاره‌ای بوده یا خیر، چون فاصله آن ۲.۴ میلیارد سال نوری است، اما دانشمندان می‌گویند این روش می‌تواند ابزار قدرتمندی برای بررسی برخورد‌های بعدی سیاه‌چاله‌ها باشد و حتی به شناسایی فوران‌های الکترومغناطیسی مرتبط کمک کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاهچاله امواج گرانشی فضا
عکس: شباهت جالب پوشش سنتی زنان باسک اسپانیا با چادر ایرانی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کهکشان NGC 1309؛ زیبایی مارپیچی که به رمزگشایی انبساط جهان کمک می‌کند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۶ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۱ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۳ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005ZfY
tabnak.ir/005ZfY