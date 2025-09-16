اعلام ساعت آغاز فعالیت مدارس در مهرماه

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ساعت آغاز فعالیت مدارس و سال تحصیلی همچون مهرماه سال گذشته بوده و تغییری نکرده است گفت: در صورت تغییر ساعت فعالیت مدارس، اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ علی فرهادی در پاسخ به این سوال که با توجه به ناترازی‌های انرژی، اواخر سال تحصیلی گذشته ساعت شروع فعالیت مدارس تغییر کرد، لذا ساعت فعالیت مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید چگونه خواهد بود؟ گفت: ساعت آغاز مدارس و سال تحصیلی به مانند مهرماه سال گذشته است و تغییری نکرده، اما در صورت تغییر، اطلاع رسانی انجام می‌شود.

وی در خصوص کمبود معلم در مدارس افزود: سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ به موقع با شور و نشاط و انرژی آغاز می‌شود و هیچ مشکلی از قبیل کمبود نیروی انسانی و معلم نداریم؛ طوری برنامه ریزی کردیم که هم کلاس بدون معلم نداشته باشیم و هم معلمی که اول مهر کلاسش مشخص نشده باشد، نخواهیم داشت.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های دقیق و مرتب انجام شده و هیچ مسئله‌ای و مشکلی نداریم ادامه داد: در مقطع ابتدایی ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان ثبت نام کرده‌اند؛ در برخی از مناطق از ۱۰۰ درصد نیز بیشتر ثبت نام کرده‌اند که نشان می‌دهد تعدادی از دانش‌آموزان در منطقه دیگری به دنیا آمده، اما در جایی دیگر ثبت نام شده‌اند. در متوسطه دوم نیز حدود ۹۲ درصد دانش‌آموزان ثبت نام کرده‌اند که این عدد در خصوص لازم‌التعلیم‌های متوسطه اول هم صدق می‌کند.

فرهادی با بیان اینکه در هفته آخر شهریور تعداد ثبت نام‌ها زیاد است گفت: به علت جابجایی مستاجران و در پایه دهم به دلیل تعیین رشته، ثبت‌نام‌ها به روز‌های آخر شهریورماه موکول می‌شود بنابراین امیدواریم در هفته آخر در مقطع متوسطه اول و دوم هم ثبت‌نام‌ها تکمیل شود. آمادگی ثبت‌نام همه دانش‌آموزان را داریم و از والدین می‌خواهیم کار‌ها را به روز آخر موکول نکنند و و اگر دانش آموزی ثبت‌نام نکرده، هر چه سریعتر اقدام کند.

وی در خصوص آمار معلمان حق‌التدریس نیز اظهار کرد: مطابق قانون هیچ نیرویی به آموزش و پرورش اضافه نمی‌شود مگر از طریق آزمون استخدامی یا از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی، لذا تمام معلمانی که سال گذشته به عنوان حق التدریس آزاد مشغول به خدمت بودند امسال هم مشغول به خدمت خواهند بود که حدود ۲۳۰۰۰ نفر هستند.