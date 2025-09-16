En
زنده با والیبال قهرمانی جهان؛ ایران ۲ - تونس یک

تیم ملی والیبال ایران در دومین مصاف خود در رقابت‌های قهرمانی جهان، به مصاف تونس رفته است.
زنده با والیبال قهرمانی جهان؛ ایران یک - تونس یک

ملی‌پوشان بلندقامت ایران که بازی نخست خود را در مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فیلیپین به مصر واگذار کردند، در دومین مسابقه به مصاف تونس رفتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه، ۲۵ شهریور در دومین مصاف خود در مسابقات قهرمانی جهان به مصاف تونس رفت.

تیم ایران به سرمربیگری روبرتو پیاتزا این دیدار را با ترکیب مرتضی شریفی، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، یوسف کاظمی، پوریا حسین‌خانزاده و آرمان صالحی آغاز کرد.

ست نخست این مسابقه با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود تونس به پایان رسید.

در ست دوم، شاگردان پیاتزا عملکرد بهتری داشتند و با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا حساب کار برابر شود.

ملی‌پوشان ایران در ست سوم نیز موفق شدند برتری خود را نسبت به تونس حفظ کرده و در نهایت با حساب ۲۵ بر ۲۳ این ست را به پایان برسانند.

این خبر تکمیل می‌شود...

علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
1
3
پاسخ
تونس والیبال قدرتمند ایران و در ست اول برده بعد نوشتی زنده باد والیبال ایران ؟ اعضا تیم ملی میاد این عنوان رو می بینن و روحیه می گیرن ؟ دنبال علت این فاجعه باشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
نوشته زنده با والیبال ایران یعنی پخش زنده چی میگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
1
پاسخ
تونس یا نتونس!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
فعلا که تونسه
