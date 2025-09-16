سخنگوی وزارت امور خارجه جزئیات قطعنامه پیشنهادی ایران به کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورها را تشریح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی در شبکه «ایکس» با اشاره به ابتکار ایران در اجلاس جاری کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برای طرح پیش‌نویس قطعنامه‌ای در منع حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورها، نوشت: «ایران به همراه چین، نیکاراگوئه، روسیه، ونزوئلا و بلاروس در راستای دفاع از تمامیت پیمان منع اشاعه (ان‌پی‌تی)، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در خصوص ممنوعیت حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده است.»

وی افزود، همانطور که در پیش‌نویس پیشنهادی تصریح شده، همه کشورها از «حق غیر قابل سلب برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز» برخوردار بوده و «مستحق تضمین‌های مؤثر در برابر هرگونه حمله یا تهدید به حمله» هستند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان این که در این متن پیش‌نویس همچنین تاکید شده است که همه کشورها می‌بایست از حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در سایر کشورها خودداری کنند، افزود: «این اصول باید محترم شمرده شوند؛ اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از عادی‌ جلوه‌دادن قانونی قانون‌شکنی قاطعانه اقدام کند.»