شیائومی ۱۷ پرو با «نمایشگر جادویی پشتی»رونمایی شد

شیائومی امروز یک ویدیوی تیزر برای شیائومی ۱۷ پرو و ۱۷ پرو مکس آینده خود منتشر کرده است که اولین نگاه رسمی ما به اولین گوشی‌های هوشمند جهان با تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ را فراهم می‌کند. پرچم‌داران جدید شیائومی که قرار است در اواخر همین ماه (سپتامبر/اوایل مهر) معرفی شوند، به‌لطف یک نمایشگر دوم در پنل پشتی، از هم‌اکنون به‌عنوان یکی از منحصربه‌فردترین گوشی‌های رده‌بالای سال ۲۰۲۶ متمایز شده‌اند.

خلاصه و نکات کلیدی

به گزارش تابناک به نقل از ترنجی؛ شیائومی با انتشار یک تیزر ویدیویی، رسماً از طراحی شیائومی ۱۷ پرو و پرو مکس با نمایشگر دوم رونمایی کرد.

این نمایشگر که «Magic Back Screen» نام دارد، قابلیت نمایش ساعت، پیش‌نمایش سلفی و اطلاعات اپلیکیشن‌ها را داراست.

این طراحی یک نسخه جاه‌طلبانه‌تر از نمایشگر دوم به‌کاررفته در گوشی می ۱۱ اولترا متعلق‌به سال ۲۰۲۱ است.

حضور لوگوی لایکا در تیزر، ادامه همکاری این دو شرکت در بخش دوربین را تأیید می‌کند.

نمایشگر جادویی پشتی یا «Magic Back Screen» چه قابلیت‌هایی دارد؟

این تیزر شایعات قبلی را تأیید می‌کند و آنچه را که شیائومی «نمایشگر جادویی پشتی» (Magic Back Screen) می‌نامد، به‌نمایش می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد این نمایشگر دوم می‌تواند کار‌های مختلفی انجام دهد، از جمله:

نمایش ساعت‌های مختلف

استفاده به‌عنوان منظره‌یاب برای سلفی با دوربین‌های اصلی

نمایش اطلاعات اپلیکیشن‌ها

نمایش طرح‌های رنگارنگ و جذاب

بااین‌حال، این تیزر تنها بخش کوچکی از قابلیت‌ها را نشان می‌دهد و ممکن است شیائومی ترفند‌های بیشتری برای این ویژگی در آستین داشته باشد که در نگاه اول در تیزر مشخص نیست.

ایده‌ای که جدید نیست، اما جاه‌طلبانه‌تر شده است

جالب اینجاست که این اولین تلاش شیائومی برای قرار دادن یک نمایشگر پشتی در یک گوشی هوشمند پرچم‌دار نیست. گوشی می ۱۱ اولترا که در سال ۲۰۲۱ عرضه شد نیز دارای یک پنل کوچک ۱.۱ اینچی AMOLED در پشت بود، اما عملکرد آن بسیار محدودتر بود. این بار، «نمایشگر جادویی پشتی» در سری شیائومی ۱۷ پرو یک رویکرد بسیار جاه‌طلبانه‌تر به‌نظر می‌رسد.

تأیید همکاری با لایکا

علاوه‌بر این نمایشگر دوم برجسته، در گوشی‌های شیائومی ۱۷ پرو و پرو مکس لوگوی لایکا (Leica) نیز در زیر دوربین‌ها دیده می‌شود که تأیید می‌کند این دو برند بار دیگر برای تنظیم مجموعه عکاسی با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

نظر شما درباره تیزر رسمی شیائومی ۱۷ پرو و طراحی این گوشی پرچمدار چیست؟ آیا دوست دارید برند‌های اندرویدی بیشتری از نمایشگر دوم در گوشی‌های پرچم‌دار خود استفاده کنند؟