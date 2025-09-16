فرجام سیاه قرارداد موشکی اسپانیا با اسرائیل

این اقدام پس از آن صورت گرفت که «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا هفته گذشته اعلام کرد دولتش قصد دارد ممنوعیت فروش یا خرید تجهیزات نظامی با اسرائیل را به دلیل «نسل‌کشی در غزه» در قالب قانون اجرا کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ طبق گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، قرارداد مذکور به کنسرسیومی از شرکت‌های اسپانیایی واگذار شده بود و شامل خرید ۱۲ سامانه پرتاب موشک سیلام (SILAM) بود که بر پایه پلتفرم پالاس( PULS) شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» طراحی شده‌اند.

اسپانیا همچنین لغو رسمی قرارداد دیگری برای خرید ۱۶۸ پرتابگر موشک ضد تانک را اعلام کرده است؛ تجهیزاتی که قرار بود تحت لیسانس یک شرکت اسرائیلی تولید شوند.

اسپانیا ماه‌ آوریل قرارداد خرید مهمات برای نیروهای پلیس خود از یک شرکت اسرائیلی را نیز لغو کرده بود.

اسپانیا که مدت‌هاست منتقد سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است، در اکتبر ۲۰۲۳ متعهد شد فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کند و سال گذشته این تعهد را به خرید تسلیحات از اسرائیل نیز گسترش داد.

در ۸ سپتامبر، وزارت خارجه اسپانیا سفیر خود در تل‌آویو را برای مشورت فراخواند. این اقدام ساعاتی پس از آنکه «گیدئون ساعار» وزیر خارجه اسرائیل، دولت اسپانیا را به «یهودستیزی» متهم کرد انجام شد.

در پاسخ، اسرائیل ورود ۲ مقام اسپانیایی از جمله «یولاندا دیاز» معاون نخست‌وزیر و «سیرا راگو» وزیر امور جوانان و کودکان اسپانیا را ممنوع کرد و آنها را به‌ دلیل انتقادات شدیدشان از عملکرد اسرائیل در غزه و کرانه باختری تحریم کرد.

دولت مادرید همچنین اعلام کرده که کشتی‌های حامل سوخت برای نیروهای اسرائیلی اجازه استفاده از بنادر اسپانیا را نخواهند داشت و هواپیماهای حامل تجهیزات دفاعی از عبور از حریم هوایی اسپانیا منع خواهند شد.

سایر اقدامات شامل ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری و غزه، محدودسازی خدمات کنسولی اسپانیا برای شهروندان خود در مناطق اشغالی به حداقل ممکن و افزایش حضور اسپانیا در رفح با اعزام نیروهای بیشتر و اجرای پروژه‌های مشترک با تشکیلات خودگردان فلسطین برای تأمین غذا و دارو خواهد بود.