آغاز تهاجم زمینی ارتش اسرائیل برای اشغال شهر غزه

منابع مطلع بامداد سهشنبه از آغاز عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی برای تصرف کامل شهر غزه خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه به بهانه ریشهکن کردن جنبش مقاومت حماس آغاز شده است.
آکسیوس درباره اهمیت این خبر توضیح داد: «این عملیات تشدید جنگی است که تقریباً برای دو سال ادامه دارد و انتظار میرود آمار تلفات را افزایش داده و فاجعه انسانی را در این منطقه محاصرهشده تشدید کند».
طی هفته گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی حملات هوایی به شهر غزه را افزایش داد و دهها ساختمان بلندمرتبه را که ادعا میکرد توسط حماس برای اهداف نظامی استفاده میشود، با خاک یکسان کرد.به نوشته این وبگاه، عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی پس از دیدار «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر و اعضای ارشد کابینه تلآویو آغاز شد.
دو مقام صهیونیست به آکسیوس گفتند که روبیو به نتانیاهو گفت که دولت آمریکا از عملیات زمینی حمایت میکند، اما میخواهد شاهد اجرای سریع و پایان یافتن آن در اسرع وقت باشد.این گزارش همچنین میافزاید: «یک مقام آمریکایی گفته که دولت ترامپ قصد ندارد اسرائیل را متوقف کند و به آن اجازه میدهد تا درمورد جنگ غزه تصمیمات خود را بگیرد».
