جزییات تازه از مرگ مشکوک دختر ایرانی در سوئد

خانواده دختر ایرانی که پس از مهاجرت به سوئد جان خود را از دست داده است، با مراجعه به دادسرای جنایی درخواست رسیدگی به مرگ او را مطرح کردند‌.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری،در روزهای گذشته اعضای یک خانواده با چهره‌هایی پر از اندوه و نگرانی به دادسرای جنایی تهران مراجعه کردند و از مرگ مشکوک دختر جوان‌شان در یکی از شهرهای کشور سوئد خبر دادند.

این خانواده که در شوک از دست دادن فرزندشان بودند، خواستار پیگیری قضایی برای روشن شدن ابعاد این حادثه تلخ شدند. پدر و مادر داغدیده در حالی که اشک در چشمانشان حلقه زده بود، جزئیات ماجرا را برای بازپرس جنایی بازگو کردند و از احتمال سهل‌انگاری پزشکی در مرگ دخترشان سخن گفتند.

پدر ماندانا، دختر جوان ۲۰ ساله‌ای که ۱۸ ماه پیش برای ادامه زندگی و تحصیل به سوئد مهاجرت کرده بود، در اظهاراتش گفت: «دخترم ماندانا با هزاران امید و آرزو به سوئد رفت. او آنجا هم درس می‌خواند و هم برای تأمین مخارج زندگی‌اش کار می‌کرد. همیشه با ما در تماس بود و از زندگی‌اش در آنجا تعریف می‌کرد. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد و خبر تلخ مرگش به ما رسید.»

او با صدایی لرزان ادامه داد: «آخرین بار که با ماندانا صحبت کردیم، به ما گفت سرما خورده و سردرد شدیدی دارد. قرار بود به پزشک مراجعه کند تا حالش بهتر شود. اما متأسفانه پایش که به بیمارستان باز شد، دیگر برنگشت.»

مادر ماندانا هم که به سختی می‌توانست حرف بزند، در تکمیل صحبت‌های همسرش گفت: «ما از دوستان ماندانا شنیدیم که او در بیمارستان بستری شده بود. فقط ۲۴ ساعت بعد هم خبر مرگش را به ما دادند. باورمان نمی‌شود که دختر سالم ما که هیچ بیماری زمینه‌ای خاصی نداشت، به این سرعت از دست برود. ما از تیم پزشکی آن بیمارستان خارجی شکایت داریم و معتقدیم که احتمالاً در روند درمان او سهل‌انگاری یا اهمال‌کاری رخ داده است.»

به گفته خانواده، یکی از پزشکان بیمارستان به دوست ماندانا اعلام کرده بود که احتمالاً مرگ او به دلیل مصرف خودسرانه داروهای مختلف و مسمومیت دارویی است. اما والدین ماندانا این ادعا را هم رد کردند و گفتند: «دختر ما بسیار محتاط بود و بدون تجویز پزشک دارویی مصرف نمی‌کرد. ما نمی‌توانیم این ادعا را بپذیریم و معتقدیم که باید تحقیقات دقیق‌تری انجام شود تا حقیقت روشن شود.»

این خانواده داغدیده از بازپرس دادسرای جنایی تهران خواستند که موضوع را با جدیت پیگیری کند چون تأکید کردند که نمی‌توانند مرگ ناگهانی دخترشان را بدون یافتن پاسخ‌های روشن و قانع‌کننده بپذیرند. بازپرس جنایی هم پس از شنیدن اظهارات خانواده و بررسی اولیه شکایت، دستورات لازم را برای پیگیری این پرونده پیچیده صادر کرد. او به منظور روشن شدن علت دقیق مرگ ماندانا، دستور مکاتبه با پلیس بین‌الملل (اینترپل) را داد تا هماهنگی‌های لازم با پلیس سوئد انجام شود.

بر اساس این دستور، قرار است جسد ماندانا به ایران منتقل شود تا در پزشکی قانونی مورد معاینه دقیق قرار گیرد. همچنین پرونده پزشکی او از بیمارستان محل بستری در سوئد درخواست شده تا جزئیات درمان و اقدامات انجام‌شده بررسی شود. بازپرس جنایی تأکید کرد که تمام اسناد و مدارک مربوط به معاینه جسد و گزارش‌های پزشکی باید به دادسرا ارسال شود تا کارشناسان بتوانند با دقت علت مرگ این دختر جوان را مشخص کنند.

خانواده ماندانا همچنان در انتظار پاسخی روشن به این فاجعه هستند. آنها امیدوارند که با همکاری مقامات قضایی ایران و سوئد، حقیقت مرگ دخترشان آشکار شود و اگر قصور یا سهل‌انگاری در کار بوده، عاملان آن پاسخگو باشند. این پرونده که اکنون در مراحل اولیه تحقیقات قرار دارد.