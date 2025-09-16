بیانیه دولت مصر درباره دیدار با پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا ، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر روز دوشنبه در دوحه با «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهور ایران دیدار کرد. براساس بیانیه ریاست جمهوری مصر، در این دیدار پزشکیان از نقش مصر در تسهیل مذاکرات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دستیابی به توافق ازسرگیری همکاری میان طرفین در قاهره تقدیر و تشکر کرد.

رؤسای جمهوری ایران و مصر به بررسی شرایط حساس خاورمیانه و حمله رژیم صهیونیستی به دوحه پرداختند.

طرفین درخصوص آخرین تحولات اوضاع در منطقه به ویژه وضعیت در نوار غزه رایزنی و مخالفت خود با کوچاندن فلسطینیان از سرزمین خود را اعلام کردند.

در این دیدار، میانجیگری مصر در طول دو سال گذشته برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه بررسی شد.

آخرین تحولات در شماری از کشورهای منطقه که دارای بحران هستند از دیگر محورهای گفت‌وگوی پزشکیان و السیسی بود که در همین راستا، دو طرف بر لزوم حل بحران‌ها از طریق روش‌های سیاسی و دیپلماتیک در راستای حفظ یکپارچگی و حاکمیت کشورها و در نهایت تحکیم امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.

رؤسای جمهور ایران و مصر بر سر لزوم تداوم رایزنی فیمابین درخصوص مسائل مختلف منطقه‌ای به صورت عمیق‌تر طی مرحله آتی در سایه تحولات منطقه که به صورت مستقیم بر امنیت آن تاثیر می‌گذارد، توافق کردند.

طرفین نسبت به تداوم توسعه روابط در همه زمینه‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بسیار در راستای تحقق منافع مشترک ایران و مصر براساس اصول احترام متقابل و عدم دخالت در امور کشورها ابراز امیدواری کردند.