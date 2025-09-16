به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، پرسپولیس در شروع فصل جدید لیگ برتر با هدایت وحید هاشمیان، تغییرات زیادی در ترکیب خود داشته است. سرمربی جدید سرخپوشان تلاش کرده با استفاده از بازیکنان متنوع، دستش برای چیدمان ترکیب اصلی باز باشد. با این حال، نکته عجیب این است که هنوز چندین بازیکن تیم فرصت بازی پیدا نکردهاند و هواداران در انتظار دیدن عملکرد آنها هستند.
تغییرات مداوم در ترکیب؛ فرصتی برای همه یا بلاتکلیفی؟
هاشمیان در هر سه مسابقه ابتدایی فصل، تغییرات متعددی در ترکیب اصلی داشته و بازیکنان مختلفی را به میدان فرستاده است. این رویکرد باعث شده تعداد زیادی از نفرات تیم فرصت بازی پیدا کنند اما در همین بین، شش بازیکن همچنان در انتظار اولین حضور خود در میدان هستند. به جز سرژ اوریه و محمد عمری که به دلیل مصدومیت در دسترس نبودهاند، سایر نیمکتنشینان کاملاً آماده هستند و این پرسش را ایجاد کردهاند که چرا هاشمیان تاکنون از آنها استفاده نکرده است.
یاسین سلمانی؛ بقا در تیم و انتظار برای فرصت
یاسین سلمانی یکی از بازیکنانی است که توجه ویژهای را به خود جلب کرده است. بسیاری تصور میکردند او در تابستان در لیست خروجی قرار بگیرد اما کادرفنی تصمیم گرفت او را حفظ کند و حتی قراردادش تمدید شد. با این حال سلمانی در بازی اول حتی در لیست هم نبود و در دو دیدار بعدی تنها نیمکتنشین شد. این موضوع باعث شده سوال پیش بیاید که تصمیم یاسین بر ماندن در پرسپولیس درست بوده یا خیر؟
جوانهای چشمانتظار؛ عنایتزاده و بابایی
علیرضا عنایتزاده، هافبک جوانی که فصل قبل مورد توجه کارتال قرار گرفته بود، در سه مسابقه اخیر روی نیمکت نشست اما هیچگاه فرصت بازی پیدا نکرد. این شرایط برای ابوالفضل بابایی، مهاجم جوان سرخها نیز تکرار شد. او فصل قبل گهگاه به میدان رفت و حتی در نقش وینگر هم بازی کرد اما امسال در دو بازی روی نیمکت ماند و شانسی برای ورود به زمین پیدا نکرد. این در حالی است که بسیاری اعتقاد دارند بابایی میتواند در خط حمله به پرسپولیس کمک کند.
معمای خط دفاع؛ پورعلیگنجی روی نیمکت
مرتضی پورعلیگنجی، مدافع باتجربه تیم ملی و پرسپولیس، یکی دیگر از چهرههایی است که حضور نداشتن او در ترکیب اصلی تعجببرانگیز است. او در بازی اول حتی در لیست قرار نگرفت اما در دو بازی بعدی روی نیمکت نشست. مصدومیت بینی و البته نمایش خوب حسین ابرقویی در کنار کنعانیزادگان باعث شد هاشمیان فعلاً به زوج جدید خط دفاعی اعتماد کند. این تصمیم البته میتواند در ادامه فصل چالشبرانگیز باشد زیرا تجربه پورعلیگنجی همواره برای سرخها ارزشمند بوده است.
خریدهای تازه؛ فخریان و صادقی همچنان غایب
هواداران پرسپولیس بیش از هر چیز مشتاق تماشای خریدهای جدید تیم هستند. مجتبی فخریان و محمدحسین صادقی دو پدیده جوان لیگ برتر در فصل گذشته بودند که با سر و صدای زیاد به پرسپولیس پیوستند اما تاکنون فرصت حضور در زمین را پیدا نکردهاند. هر دو بازیکن در تمرینات پیشفصل و اردوی تیم امید با مصدومیتهای جزئی روبهرو شدند اما حالا آماده بازی هستند. با این حال، هاشمیان در دیدار حساس برابر فولاد حتی در شرایطی که تیم نیاز به فشار بیشتر داشت، از آنها استفاده نکرد.
انتقاد هواداران از تعویضهای محدود
تصمیمات هاشمیان در بازی با فولاد باعث شد برخی هواداران و کارشناسان از او انتقاد کنند. سرمربی پرسپولیس در حالی که تیم نیاز به گل داشت، تنها سه تعویض انجام داد و دو تعویضش را بدون استفاده گذاشت. این موضوع باعث شد بحث درباره استفاده نکردن از جوانان و خریدهای تازه دوباره داغ شود. بسیاری بر این باورند که پرسپولیس برای افزایش شانس قهرمانی نیاز دارد دایره بازیکنان مورد استفادهاش را گسترش دهد تا هم فشار روی نفرات اصلی کم شود و هم بازیکنان ذخیره در فرم مسابقه باقی بمانند.
با توجه به تقویم فشرده لیگ و حضور پرسپولیس در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا، انتظار میرود هاشمیان در هفتههای آینده به نیمکتنشینانش اعتماد کند. استفاده از فخریان و صادقی میتواند چهره خط حمله را متحول کند و بازگشت پورعلیگنجی نیز قدرت دفاعی تیم را بالا ببرد. حال باید دید آیا سرمربی سرخها ریسک خواهد کرد و به جوانها میدان خواهد داد یا همچنان به ترکیب فعلیاش وفادار میماند.
