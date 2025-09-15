En
جریمه ۳۷ میلیاردی برای گران‌فروشان مرغ و گوشت در تهران

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران با تأکید بر ثبات ذخایر کالاهای اساسی و نبود مشکل در تأمین مرغ و گوشت از تشدید نظارت‌ها و جریمه ۳۷ میلیارد تومانی واحدهای متخلف خبر داد و گفت: نوسانات اخیر قیمت مرغ ناشی از ناترازی انرژی و کاهش جوجه‌ریزی بوده که با بهبود شرایط در حال کاهش است.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۰۵
|
3 بازدید
به گزارش تابناک، جبرئیل برادری شامگاه ۲۴ شهریور در جمع خبرنگاران در پیشوا اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی مکلفند برای واحدهای تولیدی مستقر در پهنه‌بندی‌های صنعتی، تصفیه‌خانه ایجاد کنند تا پساب را بازچرخانی کرده و در همان صنعت مصرف کنند یا به بخش‌های دیگر منتقل کنند.

وی افزود: معمولاً این شهرک‌ها مازاد آبی ندارند که به بخش کشاورزی بدهند و آبی هم که بازچرخانی می‌شود، در همان صنعت یا فضای سبز خودشان استفاده می‌شود.

برادری درباره نوسانات قیمت مرغ گفت: هیچ محدودیتی در تأمین مرغ وجود ندارد؛ اما شدت گرمای هوا، ناترازی انرژی و کاهش جوجه‌ریزی باعث افزایش هزینه‌های تولید و نوسان قیمت شد.

وی افزود: ماهانه بیش از ۱۵۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، ۱۰ هزار تن مازاد تولید داریم، اما گرما و کاهش رشد مرغ‌ها باعث کاهش تولید و التهاب قیمتی شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به قیمت مصوب مرغ گفت: قیمت مصوب ۱۰۸ هزار تومان است؛ مرغ‌های A پلاس ممکن است بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان عرضه شوند که بر اساس مصوبه تنظیم بازار، ۱۶ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب است.

برادری از روند نزولی قیمت‌ها در روزهای اخیر خبر داد و گفت: با خنک شدن هوا و افزایش جوجه‌ریزی، روزانه هزار و ۷۰۰ تا هزار و ۸۰۰ تن مرغ برای استان تهران تأمین می‌شود و مشکلی در تأمین وجود ندارد.

وی از تشدید نظارت‌ها خبر داد و گفت: از ابتدای شهریور تا ۲۲ شهریور حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی انجام شده و واحدهای متخلف ۳۷ میلیارد تومان جریمه شدند؛ با کشتارگاه‌های متخلف نیز تعارفی نداریم.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران درباره بازار گوشت توضیح داد: برای کنترل قیمت گوشت منجمد و افزایش عرضه، واردات گوشت گوساله با ارز توافقی در حال انجام است و روزانه ۳۰ تا ۴۰ تن گوشت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، شهروند، جانبو و اتکا عرضه می‌شود.

برادری افزود: در حوزه دام زنده کمبودی نداشتیم، اما برای تثبیت قیمت نیاز به واردات بود تا فراوانی بیشتر شود؛ قیمت دام زنده طی یکی دو هفته گذشته ۲۰ هزار تومان کاهش یافته که نشان‌دهنده کنترل بازار است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران با تأکید بر نبود مشکل در ذخایر کالاهای اساسی گفت: در حوزه گوشت منجمد، مرغ منجمد، برنج، شکر و سایر کالاهای ضروری ذخایر ما مطلوب است و این اقلام از طریق شبکه رسمی شامل میادین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شهرستان‌ها عرضه می‌شود.

برچسب ها
وزارت جهاد کشاورزی گوشت مرغ گرانفروشی جریمه خبر فوری
