اسیدپاشی مرد ۲۸ ساله روی همسرش در گیلان

فرمانده انتظامی خمام از دستگیری عامل اسیدپاشی در این شهرستان خبر داد.
اسیدپاشی مرد ۲۸ ساله روی همسرش در گیلان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسمیا، سرهنگ باقر رجبی ویسرودی، فرمانده انتظامی خمام اظهار داشت: ماموران انتظامی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مردی ۲۸ ساله به علت اختلافات خانوادگی با همسر خود اقدام به درگیری و پاشیدن مایع سفید کننده به روی همسر خود کرده بود افزود: مصدوم بلافاصله توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی خمام با بیان اینکه این مرد ۲۸ ساله با اقدامات فنی و تخصصی پلیس دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد گفت: کنترل خشم و عصبانیت عامل کاهش بسیاری از جرائم است و خانواده‌ها باید در مواجهه با هرگونه اختلافات؛ با آرامش و از طریق قانونی برای حل مشکلات خود اقدام کنند.

