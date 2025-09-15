به گزارش تابناک به نقل از فارس از ری، سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: پس از انتشار کلیپی در شبکه های اجتماعی که در آن یک زن در محدوده باقرشهر از سوی یک مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته، موضوع در شهریور ماه امسال در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۷۵ باقرشهر قرار گرفت.

وی افزود: طی رصدهای اطلاعاتی متهم شناسایی و پس از کسب دستور قضائی در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ مافی ادامه داد: متهم در بازجویی های انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و ۵ شاکی خانم و آقا با حضور در کلانتری از متهم شکایت کرده و متهم تحویل مرجع قضائی و برابر دستور مقام قضائی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه رفتار ضد اجتماعی و هنجارشکنانه قاطعانه برخورد می کند و اجازه نخواهد داد عده‌ای با رفتارهای نابهنجار موجب سلب آرامش و احساس امنیت شهروندان شود.