En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاپیتان سپاهان ۱۰ زندانی را آزاد کرد

مدیرنمایندگی ستاد دیه کاشان از آزادسازی ۱۰ زندانی توسط کاپیتان باتجربه سپاهان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۹۰
| |
3 بازدید
کاپیتان سپاهان ۱۰ زندانی را آزاد کرد

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، احسان حاج صفی کاپیتان سابق تیم ملی و بازیکن باتجربه کنونی سپاهان که اصالتا اهل کاشان است در شهر خودش دست به یک اقدام خیرخواهانه زد.

علی راحمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان در این خصوص گفت: «احسان حاج‌صفی، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اقدامی خیرخواهانه در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد منطقه کاشان سهیم شد.»

احسان حاج‌صفی با اختصاص مبلغ قابل‌توجهی، زمینه آزادی ۱۰ زندانی جرایم مالی غیرعمد را فراهم کرد و آنان را به آغوش خانواده بازگرداند.

این بازیکن اخلاق‌مدار که سابقه حضور در تیم آ. اِک آتن یونان را دارد، هم‌اکنون در اردوی تیم سپاهان در کشور اردن حضور دارد و با وجود مشغله‌های ورزشی، از مسئولیت اجتماعی خود غافل نشده است.

احسان حاج‌صفی پیش‌تر نیز در آزادسازی زندانیان نیازمند در منطقه کاشان مشارکت فعال داشته و همواره در امور خیریه پیش‌قدم بوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
احسان حاج صفی سپاهان بازیکن فوتبال آزاد کردن زندانی‌ آزادسازی زندانیان خبر فوری
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دوئل دایی و فردوسی‌پور برای آزادی زندانیان
آزادی ۱۸ زندانی توسط علی دایی و خیرین
علی دایی و عادل فردوسی‌پور در مسابقه‌ای به نفع آزادی زندانیان مالی
آزادی زندانیان با کمک دایی، استیلی و اهالی رسانه
حاج صفی برای بازی با پرسپولیس ۴ اخطاره شد
احسان حاج‌صفی به سپاهان پیوست
احسان حاج صفی به سپاهان پیوست
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZeU
tabnak.ir/005ZeU