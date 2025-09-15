کاپیتان سپاهان ۱۰ زندانی را آزاد کرد

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، احسان حاج صفی کاپیتان سابق تیم ملی و بازیکن باتجربه کنونی سپاهان که اصالتا اهل کاشان است در شهر خودش دست به یک اقدام خیرخواهانه زد.
علی راحمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان در این خصوص گفت: «احسان حاجصفی، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اقدامی خیرخواهانه در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد منطقه کاشان سهیم شد.»
احسان حاجصفی با اختصاص مبلغ قابلتوجهی، زمینه آزادی ۱۰ زندانی جرایم مالی غیرعمد را فراهم کرد و آنان را به آغوش خانواده بازگرداند.
این بازیکن اخلاقمدار که سابقه حضور در تیم آ. اِک آتن یونان را دارد، هماکنون در اردوی تیم سپاهان در کشور اردن حضور دارد و با وجود مشغلههای ورزشی، از مسئولیت اجتماعی خود غافل نشده است.
احسان حاجصفی پیشتر نیز در آزادسازی زندانیان نیازمند در منطقه کاشان مشارکت فعال داشته و همواره در امور خیریه پیشقدم بوده است.
