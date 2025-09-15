بیانیه طلبکارانه اتحادیه اروپا علیه ایران در کنفرانس آژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اتحادیه اروپا در جریان شصت‌ونهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از امروز، ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) تا ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) در وین برگزار می‌شود بیانیه‌ای را در ارتباط با توافق سه شنبه ۹ سپتامبر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر کرد که در آن با لحنی طلبکارانه خواسته‌هایی را مطرح کرده است.

«سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه ایران و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۲۵(۱۸ شهریور۱۴۰۴) درقاهره،پایتخت مصر،توافقی را امضا کردند که چارچوب جدیدی برای همکاری‌های هسته‌ای ایران و آژانس ترسیم می‌کند.

اتحادیه اروپا در بیانیه فوق‌الذکر در ابتدا با اظهار اینکه از اعلام توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره برای ازسرگیری بازرسی‌های فنی از تأسیسات هسته‌ای ایران استقبال می‌کند، عنوان کرد: «اتحادیه اروپا ملاحظه مثبتی نسبت به بیانیه گروسی در خصوص اینکه این یک گام در مسیر درست است، داشته و اینکه این توافق هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحیه‌ای در توافقنامه پادمان‌های ان‌پی‌تی ایران ایجاد نمی‌کند. ما چشم انتظار گزارش‌های بعدی بوده و خواستار اجرای فوری توافق از طریق اقدامات عملی هستیم.»

این اتحادیه در ادامه این بیانیه با تکرار لفاظی‌های سابق مبنی بر اینکه «ایران هرگز نباید اجازه دستیابی به یک سلاح هسته‌ای را پیدا کند» عنوان کرد: «ایران باید به وظایف پادمان هسته‌ای خود طبق ان.پی.تی که قانونا الزام‌آور هستند پایبند باشد».

این اتحادیه در ادامه این بیانیه آورده است: «اتحادیه اروپا شدیدا نگران محدودیت‌های جدی ایران بر همکاری‌اش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ژوئن ۲۰۲۵ به این سو است. در دوم ژوئیه ۲۰۲۵ ایران به موجب قانونی دسترسی بازرسان آژانس را معلق کرد. آژانس از ۱۳ ژوئن به این سو هیچ دسترسی به هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تحت حفاظت در ایران به جز نیروگاه برق اتمی بوشهر نداشته و هیچ گزارشی از ایران درباره برنامه هسته‌ای آن که قانونا الزامی است دریافت نکرده است. مدیرکل آژانس گزارش کرده که این نهاد اکنون جریان اطلاعات خود درباره ذخایر مواد هسته‌ای در ایران از جمله ذخایر اورانیم با غنای بالا را از دست داده است.»

اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه نوشت: «اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد فوراً به آژانس اجازه دهد فعالیت‌های پادمانی خود را مطابق با توافقنامه پادمان‌های ان‌پی‌تی از سر بگیرد. همانطور که مدیر کل صراحتا در گزارش خود بیان کرده، اجرای توافقنامه پادمان‌ها از سوی ایران تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست و قوانین ملی نمی‌توانند برای آژانس تعهد ایجاد کنند.»

این اتحادیه در ادامه بیانیه ذکر کرد: «ما از ایران می‌خواهیم به جبران عدم پایبندی خود، همه گام‌های ضروری دانسته شده از سوی آژانس و شورای حکام را اتخاذ کند و ما کاملا از تلاش‌های مداوم مدیر کل در این زمینه حمایت می‌کنیم. بدون ازسرگیری کامل اجرای پادمان‌ها در ایران، آژانس قادر به ارائه هیچ نتیجه یا تضمینی درباره برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بر تعهد خود به یافتن راه‌حلی دیپلماتیک و پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تأکید می‌کنند.»

همچنین اتحادیه اروپا در ادامه این بیانیه طلبکارانه از ایران خواسته «فورا به میز مذاکره بازگردد و از هرگونه اقدامی که ممکن است راه‌حل مذاکره‌شده را به خطر بیندازد، خودداری کند. اروپا همچنین از ایران می‌خواهد فورا اجرای کامل وظایفش طبق توافق جامع پادمانی را از سر گرفته و همکاری کامل با آژانس داشته باشد.»

این اتحادیه ادعا کرد: «ما در مقطعی حساس به سر می‌بریم. تقریبا ۲ هفته از ارسال اخطاریه اجرای مکانیزم ماشه به شورای امنیت که یک مهلت ۳۰ روزه را قبل از اجرای مجدد قطعنامه‌های معلق شده قبلی لحاظ کرده می‌گذرد. اتحادیه اروپا به ایران و جامعه بین‌المللی صراحتا اعلام کرده که ما متعهد به دیپلماسی هستیم. ایران باید گام‌های ملموسی بردارد تا نشان دهد در یافتن راه‌حل دیپلماتیک جدی است و به‌طور معنادار با پیشنهاد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ تعامل کند.