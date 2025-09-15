En
بقائی: مهار نکردن اسرائیل، تکرار حملات در منطقه را در پی دارد

سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد که در صورتی که کشورهای اسلامی، رژیم صهیونیستی را مهار نکنند، حمله به قطر ممکن است در مورد هر کشوری از منطقه تکرار شود
بقائی: مهار نکردن اسرائیل، تکرار حملات در منطقه را در پی دارد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی با هدف بررسی تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمله اخیر این رژیم به قطر، طی ۲ روز گذشته در دوحه برگزار شد. «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی جزئیات این نشست را تشریح کرد.

بقائی اظهار داشت که «اجلاس با نشست وزرای امور خارجه در بعدازظهر روز یکشنبه آغاز و بحث‌های مهمی در آن مطرح شد. نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر به‌عنوان میزبان و رئیس، حمله رژیم صهیونیستی به این کشور را اقدامی بی‌سابقه و مغایر با تمامی موازین و قواعد حقوق بین‌الملل دانست».

وی افزود که در این نشست، پیش‌نویس بیانیه نهایی اجلاس توزیع شد و همچنین کشورهای مختلف مواضع خود را بیان کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین به دیدارهای دوجانبه «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران با همتایان خود از جمله وزرای امور خارجه پاکستان، لبنان، سومالی، مصر و چند کشور دیگر اشاره کرد و گفت: «در این دیدارها، علاوه بر بررسی روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با این کشورها، تحولات منطقه‌ای به‌ویژه ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه و حمایت از مردم مظلوم فلسطین مورد بحث قرار گرفت.»

بقائی با اشاره به برگزاری نشست سران در روز جاری، حضور گسترده سران کشورهای اسلامی و عربی در این اجلاس را معنادار توصیف کرد و افزود: «این نشست که کمتر از یک هفته پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر برگزار شد، نشان‌دهنده درک جدی کشورهای منطقه از خطر سیطره‌طلبی و جنگ‌افروزی این رژیم است.»

دیپلمات ایرانی هشدار داد عدم اقدام قاطع از سوی کشورهای اسلامی و منطقه‌ای می‌تواند این‌گونه اقدامات را در دیگر نقاط منطقه تکرار کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اجلاس را نقطه عطفی در تلاش جمعی کشورهای اسلامی برای صیانت از امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا دانست و ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست به اقدامات عملی برای مهار رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین منجر شود.

