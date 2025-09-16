En
راه‌حل رفع حالت‌ تهوع در ماشین

دفعه بعد که در ماشین نشسته‌اید و جاده‌ای پرپیچ‌وخم و طولانی را پشت سر می‌گذارید، به جای اینکه فقط به تکان‌های ماشین فکر کنید و منتظر سرگیجه باشید، آهنگی شاد و پرانرژی پخش کنید. شاید همین موسیقی بتواند به طرز شگفت‌انگیزی حالت تهوع و سرگیجه ناشی از ماشین‌گرفتگی را کاهش دهد و سفر شما را لذت‌بخش‌تر کند.
راه‌حل رفع حالت‌ تهوع در ماشین

به گزارش تابناک؛ تیمی از پژوهشگران به رهبری ییلون لی، عصب‌شناس مؤسسه علوم و فناوری هنان در چین، کشف کرده‌اند که موسیقی می‌تواند روشی مؤثر و غیرمنتظره برای کاهش علائم ماشین‌گرفتگی یا بیماری حرکت باشد.

در آزمایش پژوهشگران، ۳۰ داوطلب در شبیه‌ساز رانندگی قرار گرفتند تا دچار حالت تهوع شوند. آنها در این مدت کلاه مجهز به ابزار ثبت فعالیت مغز (الکتروانسفالوگرافی) بر سر داشتند تا فعالیت مغزشان لحظه به لحظه ثبت شود. شرکت‌کنندگان به شش گروه تقسیم شدند:

نتیجه چه بود؟ موسیقی شاد علائم ماشین‌گرفتگی را به طور متوسط ۱۴ درصد بیشتر از گروهی که مدیتیشن کرده بودند کاهش داد. موسیقی آرام و ملایم هم تقریباً همین اثر را داشت و علائم را ۱۳٫۴ درصد کاهش داد. موسیقی غمگین باعث شد علائم دیرتر بهبود پیدا کنند و حتی بدتر از زمانی بود که فرد فقط صبر می‌کرد تا حالت تهوع به طور خود به خود برطرف شود.

باید توجه داشت که آزمایش شرح داده‌شده روی تعداد کمی داوطلب انجام شده است و قدرت آماری محدودی دارد. بااین‌حال، یافته‌ها با پژوهش‌های قبلی هم‌راستا هستند که نشان داده‌اند موسیقی می‌تواند تأثیر زیادی بر احساسات ما بگذارد.

پژوهش‌های گذشته نیز ثابت کرده‌اند که گوش دادن به آهنگ مورد علاقه می‌تواند علائم سرگیجه بیماری ناشی از قرارگرفتن در محیط‌های دیجیتال (cybersickness) را کاهش دهد و حتی شاید در بهبود خماری بعد از مصرف الکل مؤثر باشد.

بااین‌حال، موسیقی غمگین که گاهی می‌تواند حال روحی ما را بهتر کند، در بعضی شرایط برعکس عمل می‌کند. داده‌های EEG این آزمایش نشان می‌دهد که شدت ماشین‌گرفتگی با کاهش فعالیت مغزی در ناحیه پس‌سری، یعنی بخشی که پردازش اطلاعات بینایی را بر عهده دارد، مرتبط است. هرچه فرد بیشتر دچار تهوع می‌شد، فعالیت این بخش ساده‌تر و یکنواخت‌تر می‌شد و هرچه حالش بهتر می‌شد، فعالیت ثبت‌شده در این بخش متنوع‌تر و پیچیده‌تر بود.

پژوهشگران حدس می‌زنند که موسیقی غمگین ممکن است به‌دلیل ایجاد هم‌حسی عاطفی، حس ناخوشایند را تشدید کند. در حالی که موسیقی شاد یا آرام می‌تواند کمک کند بدن در وضعیت بهتری بماند و فرد احساس راحتی بیشتری داشته باشد.

پس دفعه بعد که در خودرو حالت تهوع گرفتید، به موسیقی شاد گوش کنید؛ امتحانش ضرری ندارد!

