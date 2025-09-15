En
واکنش مهاجرانی به احتمال بازگشت «مارتیک» به ایران

فاطمه مهاجرانی درباره بازگشت مارتیک به ایران گفت: «موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعاتی است که از ابتدای استقرار دولت در دستور کار قرار گرفته است.»
واکنش سخنگوی دولت به احتمال بازگشت «مارتیک» به ایران

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ «بازگشت ایرانیان خارج از کشور» علی‌الخصوص پس از انسجام ملی شکل گرفته بعد از جنگ ۱۲ روزه، مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. خاصه آنکه مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، حضور در جمع معاونان و مدیران وزارت امورخارجه، از ترسیم یک چارچوبی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور روایت کرد و گفته بود: «چارچوب‌هایی درست کردیم و آنان می‌ترسند به کشور بازگردند باید با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات صحبت کنیم تا آنهایی که دلشان برای ایران و کشور ایران لک می‌زند، بازگردند.»

پس از این اظهارات، برخی از ایرانیان خارج از کشور به خصوص خوانندگانی، چون مارتیک قره‌خانیان با نام هنری مارتیک در گفت‌وگویی با یکی از فعالان حوزه موسیقی درباره‌ی بازگشتش به ایران گفت که حاضر تمام شرایط را برای بازگشت بپذیرد. اظهار نظری که با واکنش مثبت الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم همراه شد.

او در گفت و گویی ویدیویی بیان کرد: «به‌عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید می‌کنم که بازگشت هنرمندان سرشناس و همه ایرانیانی که تمایل به بازگشت به ایران دارند، آزاد است. مگر کسانی که دستشان به خون آلوده است و پرونده‌های سنگینی دارند.»

ایرانیان خارج از کشور هیچ مشکلی برای بازگشت به وطن نخواهند داشت اگر...

در همین خصوص، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم درباره بازگشت مارتیک به ایران و امکان برگزاری کنسرت، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعاتی است که از ابتدای استقرار دولت در دستور کار قرار گرفته است. ما معتقدیم ایرانیان در هر کجای دنیا که باشند، ایرانی هستند و تا زمانی که اقدام عجیب و غریبی انجام نداده باشند، هیچ مشکلی برای بازگشت به وطن نخواهند داشت. مگر اینکه اقداماتی مانند حمله یا اقدامات تروریستی علیه وطن انجام داده باشند که دراین صورت، طبیعتاً هر کشوری مسائل خاص خود را خواهد داشت.»

وی گفت: «این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته و در ذیل معاونت اول جلساتی در این خصوص برگزار شده است تا ورودشان به ایران تسهیل شود. از دوران دولت سیزدهم سامانه‌ای طراحی شده بود که افراد بتوانند وضعیت خود را بررسی کنند و متوجه شوند آیا برای ورود به کشور مشکلی دارند یا خیر.»

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: «البته مشکلات فقط امنیتی نیست و ممکن است شکایاتی مانند مسائل مربوط به ارث یا مسائل حقوقی وجود داشته باشد، بنابراین نباید همه مسائل را صرفاً به حوزه امنیت محدود کنیم. در عین حال، دولت تلاش دارد تا با هماهنگی سایر قوا، ورود ایرانیان خارج از کشور را تسهیل نماید.»

وی درپاسخ به سوالی درباره تجربه بازگشت خوانندگانی در دولت احمدی نژاد به ایران و عدم مجوز برگزاری کنسرت به آن ها گفت: «موضوع کنسرت یک موضوع مجزا است. موضوع بازگشت به وطن یا سفر به دیدار خانواده یک مسئله جداگانه است و کنسرت به طور مستقل بررسی می‌شود.»

سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی مارتیک بازگشت ایرانیان به کشور بازگشت هنرمندان
واکنش مهاجرانی به احتمال بازگشت «مارتیک» به ایران
