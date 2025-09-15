۲۴/شهريور/۱۴۰۴
Monday 15 September 2025
۱۷:۴۷
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
566
566
بازدید
پ
اینفوتابناک | پرافتخارترین آزادکاران ایران در مسابقات جهانی
کد خبر:
۱۳۲۸۶۳۴
تاریخ انتشار:
۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۶
15 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۸۶۳۴
|
۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۶
15 September 2025
|
566
بازدید
566
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
اینفوتابناک
آزادکاران
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
مسابقات جهانی
امیرحسین زارع
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیستهاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطبزاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نبرد نیمهنهایی؛ رحمان برای ایران، پیمان برای کانادا
رحمان عموزاد با شکست حریف هندی راهی نیمهنهایی شد
امیرحسین فیروزپور گام به نیمهنهایی گذاشت
صحبتهای امیرحسین زارع پس از کسب مدال طلا
تصاویری از حرکت تماشایی علی مومنی که همه را به وجد آورد!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود
الی گشت
آخرین اخبار
واکنش سفارت ایران در مسکو به ادعاهای دبیرکل شورای همکاری
پزشکیان: مسلمانان یکصدا علیه جنایات اسرائیل
تصویری زیبا دماوندِ استوار
نماینده سابق مجلس دارفانی را وداع گفت
سیروس پرهام درگذشت
نتانیاهو به دنبال تبدیل منطقۀ عربی به حوزۀ نفوذ اسرائیل است
واکنش مهاجرانی به احتمال بازگشت «مارتیک» به ایران
نتانیاهو: حملهٔ ما به دوحه موفق بود!
اینفوتابناک | پرافتخارترین آزادکاران ایران در مسابقات جهانی
ایران همکاری با «سازمان اقتصادی دریای سیاه» را اولویت دهد/ باکو رفت و آمد ایرانیان را دشوار کرده است
کتابی که قیمتش ۶ برابر شد
رحمان عموزاد با شکست حریف هندی راهی نیمهنهایی شد
در سازمان ملل سکوت نکنید؛ جهان باید بداند ایران قربانی دیپلماسیستیزی شد
گرانی لوبیاچیتی از گوشت هم جلو زد!
آقای وزیر یک ماه گذشت؛ خبری از ارزانی نیست/ برنج ۴۰۰ هزار تومانی در راه است؟
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
چهار نفر برای نجات یک گوسفند جان باختند
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
جگر مرغ: گنجینه فواید یا انبار سموم؟
دیدار همسران جولانی و فرمانده ارتش مرکزی آمریکا+عکس
۹ کشور دیگر در فهرست حملات اسرائیل
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمیشود/ «عادیسازی روابط» متوقف شد
روی آنتن شبکه سه مطرح شد: یهودیها سریعا اسرائیل را تخلیه کنند
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
حسین سلیمانی و همسرش الهه اصغری در فستیوال فیلم ونیز
جنگ بعدی ایران و اسرائیل برای نابودی همدیگر و دو روزه خواهد بود!
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
(۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
(۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18
(۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخامها و موشکها با هم میرسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!
(۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد
(۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
(۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمیکنند
(۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
(۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست
(۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
(۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینهاش را دادهایم!
(۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!
(۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده
(۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!
(۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا
(۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zda
tabnak.ir/005Zda
کپی شد