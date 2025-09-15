گرانی لوبیاچیتی از گوشت هم جلو زد!

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ قیمت هر بسته لوبیاچیتی باتوجه به کیفیت و وزن محصول، متفاوت است؛ بهعنوان نمونه لوبیاچیتی بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرمی) با در نظر گرفتن ۲ درصد تخفیف، ۶۴۱ هزار و ۴۱۰ تومان فروخته میشود. این در حالی است که هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در فروشگاهها با قیمت حدود ۷۰۰ هزارتومان عرضه میشود.
افزایش قیمت لوبیاچیتی البته موضوع تازهای نیست و از سال گذشته چندین مرتبه این محصول پرمصرف خانوار با افزایش قیمت روبهرو شده است.
در کنار افزایش قیمت قابلتوجه این محصول، کمبود عرضه در فروشگاهها و خالیبودن قفسهها از این محصول موضوع دیگری است که برخی از خانوار را با مشکل مواجه کرده است.
در همین زمینه حسین فرهادی، عضو هیئتمدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به تشریح دلایل کمبود و گرانی لوبیاچیتی در بازار پرداخت و اظهار کرد: از جمله مهمترین عوامل افزایش قیمت این محصول، کمبود تولید داخلی و مشکلات واردات است.
وی ادامه داد: سال گذشته خشکسالی در جنوب کشور برداشت حبوبات را کاهش داد و واردات نیز در زمان مناسب انجام نگرفت و همین موضوع باعث کمبود محصولات و افزایش قیمت شد.
فرهادی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید با توجه به سطح زیرکشت و نیاز کشور، برنامهریزی دقیقی برای واردات داشته باشد، گفت: معمولاً مجوزها دیر صادر میشود و مقدار واردات کمتر از نیاز بازار است. همچنین از زمان صدور مجوز تا ورود کالا ۲ تا ۳ ماه طول میکشد که همین فاصله موجب کمبود و گرانی بیشتر میشود.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره شرایط کنونی بازار توضیح داد: اکنون فصل برداشت لوبیاچیتی آغاز شده و انتظار میرود تا پایان شهریور با افزایش تولید داخلی، قیمتها کاهش یابد.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود در صورت نبود مشکل خاص، هر کیلوگرم از این محصول تا حدود ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته باشد. هماکنون قیمت نوبرانه لوبیاچیتی در بازار باید بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان باشد.
