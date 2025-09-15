وزیر انرژی آمریکا در نشست کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی موضع «غنیسازی صفر» آمریکا در قبال برنامه هستهای ایران را تکرار کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه و در سخنرانی خود در شصتونهمین نشست کنفرانس بینالمللی انرژی اتمی که از امروز ۱۵ سپتامبر آغاز شده و تا جمعه ۱۹ سپتامبر ادامه دارد، گفت که برنامه غنیسازی اورانیوم ایران باید «بهکلی برچیده» شود.
در حالی که ایران بر حق خود برای غنیسازی اورانیوم به عنوان یکی از کشورهای عضو پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی تاکیده کرده است، رایت با تکرار موضع آمریکا مبنی بر «غنیسازی صفر» در ایران گفت: اگر به قدر کافی واضح نبوده است، من موضع آمریکا درباره ایران را تکرار میکنم. مسیر ایران به سمت تسلیحات اتمی ایران، از جمله تمام غنیسازی (اورانیوم) و توانمندی بازفرآوری (پلوتونیوم) باید به طور کامل برچیده شود.»
رایت در حالی ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هستهای ایران را در این نشست تکرار کرده است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا پیش از بمباران تاسیسات اتمی ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی که منجر به توقف روند غنیسازی در ایران شد، هیچ گاه در گزارشهای فنی متعدد خود این ادعا را اثبات یا تایید نکرده بود.
