معاون وزیر نفت: گاز مجازی صادر می‌کنیم

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: ما نه فقط آب که گاز را هم مجازی صادر می‌کنیم، چراکه محصولات گلخانه‌ای بدون دغدغه مندی نسبت به مدیریت و مصرف بهینه صادر می کنیم.
معاون وزیر نفت: گاز مجازی صادر می‌کنیم

سعید توکلی در مراسم اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی اظهار داشت: پارسال در ۲۶ آذر مصرف  ۷۱۵ میلیون متر مکعب در روز در بخش خانگی و تجاری داشتیم و ما ۸۴۰ میلیون متر مکعب در روز تولید داشتیم پیش بینی می شد که حتما شبکه دچار مشکل شود زیرا در بخش تجاری و خانگی حداقل ۴۱ میلیون متر مکعب کسری داشتیم که این رقم شمال کشور را تحت تاثیر قرار می داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ وی ادامه داد: جلسات  مدیریت سوخت برگزار شد و شورای امنیت، دولت و حکمرانی کشور دغدغه سوخت داشتند در آن زمان تجربه کاهش ۱۰ درصدی مصرف را در یکی از شهرها داشتیم اما فکر نمی‌کردیم به نتیجه کنونی برسیم.

مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: باید بپذیریم ناترازی داریم یعنی میزان مصرف و تولید یکسان نیست، و این ناترازی در حوزه گاز بیشتر است.

وی بیان داشت:همه جای دنیا سبد سوخت تنوع دارد اما در کشور ما ۷۳ درصد سبد انرژی گاز است، ۸۳ درصد نیروگاه‌ها گاز مصرف می کنند. درحالی که این رقم در دنیا ۲۰ تا ۲۳ درصد است.

توکلی در ادامه گفت: ما نه فقط آب که گاز را هم مجازی صادر می کنیم چراکه محصولات گلخانه ای  بدون دغدغه مندی نسبت به مدیریت و مصرف بهینه صادر می کنیم.
 

دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
ناشناس
|
France
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
0
پاسخ
وقتی میگویند باید وزارت انرژی تشکیل گردد و دو وزارتخانه نفت و نیرو مخالف هستند برای رفع همین ناهماهنگی ها می باشد اگر ادغام شده بود خود وزیر انرژی برای اینکه نفتگاز و گاز مایع کمتری به نیروگاهها بدهد چون خودش متولی نیروگاه هم هست ،نیروگاهها را بهینه سازی میکرد و پرت انرژی حدود 70 درصد فعلی را به 30 درصد میرساند تا هم مصرف خوراک (سوخت)کمتری داشته باشد هم آلودگی کمتری تولید کنند و هم راندمان بالای تولید برق. درحال حاضر نیرو میگه نفت مقصره و نفت میگه نیرو.... و چوب اینکار را فقط مردم میخورند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
0
پاسخ
بیکفایتی،،،زمستان میگن گاز نداریم کشوری که 2ذخایر گاز جهان رو داره
