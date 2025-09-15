En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نسخه نهایی آپدیت One UI 8 در آستانه انتشار است

سامسونگ ظاهراً تا پایان همین ماه نسخه‌ی نهایی One UI 8 را برای تعدادی از گوشی‌هایش منتشر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۹۳
| |
15 بازدید

نسخه نهایی آپدیت One UI 8 در آستانه انتشار است

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ سامسونگ تأیید کرد که انتشار نسخه‌ی نهایی One UI ۸.۰ از همین ماه آغاز می‌شود و نخستین گوشی‌هایی که آن را دریافت می‌کنند سری گلکسی S۲۵ خواهد بود. سامسونگ برخلاف سال گذشته که زمان‌بندی انتشار One UI ۷ چند بار تغییر کرد، این‌بار عملکرد بهتری از خود نشان داد.

سامسونگ ظاهراً در حال آماده‌سازی انتشار نهایی One UI ۸ است. هفته‌ی گذشته مجموعه‌ای از آپدیت‌ها در گلکسی استور منتشر شد که شامل بسته‌های زبانی جدید برای ترجمه و تشخیص گفتار برای قابلیت‌های Galaxy AI است. چنین به‌روزرسانی‌هایی معمولاً درست پیش از انتشار رابط کاربری جدید ارائه می‌شوند و به بهینه‌سازی دستگاه‌ها برای دریافت نسخه‌ی پایدار کمک می‌کنند.

سری S۲۵ قرار است از ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) آپدیت One UI ۸ را دریافت کند و یک هفته بعد نوبت به سری گلکسی S۲۴ و چند مدل از سری A می‌رسد. تبلت‌های پرچمدار سامسونگ اوایل اکتبر (مهرماه) آپدیت نهایی One UI ۸.۰ را دریافت خواهند کرد. مدل‌های میان‌رده و اقتصادی احتمالاً در طول همان ماه به‌روزرسانی می‌شوند.

باید توجه داشت که این زمان‌بندی بیشتر مربوط به بازار آسیا است و شاید در سایر مناطق متفاوت باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سامسونگ گلکسی S۲۵ گلکسی استور
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سامسونگ دوباره اپل را مسخره کرد!
مقایسه گلکسی S25 FE و گلکسی S24 FE
جدول قیمت روز گوشی موبایل 19 شهریور ۱۴۰۴
آپدیت بتای One UI 8 منتشر شد
سامسونگ شبیه آیفون شد!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۲ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۹۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۳ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zcv
tabnak.ir/005Zcv