نسخه نهایی آپدیت One UI 8 در آستانه انتشار است

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ سامسونگ تأیید کرد که انتشار نسخه‌ی نهایی One UI ۸.۰ از همین ماه آغاز می‌شود و نخستین گوشی‌هایی که آن را دریافت می‌کنند سری گلکسی S۲۵ خواهد بود. سامسونگ برخلاف سال گذشته که زمان‌بندی انتشار One UI ۷ چند بار تغییر کرد، این‌بار عملکرد بهتری از خود نشان داد.

سامسونگ ظاهراً در حال آماده‌سازی انتشار نهایی One UI ۸ است. هفته‌ی گذشته مجموعه‌ای از آپدیت‌ها در گلکسی استور منتشر شد که شامل بسته‌های زبانی جدید برای ترجمه و تشخیص گفتار برای قابلیت‌های Galaxy AI است. چنین به‌روزرسانی‌هایی معمولاً درست پیش از انتشار رابط کاربری جدید ارائه می‌شوند و به بهینه‌سازی دستگاه‌ها برای دریافت نسخه‌ی پایدار کمک می‌کنند.

سری S۲۵ قرار است از ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) آپدیت One UI ۸ را دریافت کند و یک هفته بعد نوبت به سری گلکسی S۲۴ و چند مدل از سری A می‌رسد. تبلت‌های پرچمدار سامسونگ اوایل اکتبر (مهرماه) آپدیت نهایی One UI ۸.۰ را دریافت خواهند کرد. مدل‌های میان‌رده و اقتصادی احتمالاً در طول همان ماه به‌روزرسانی می‌شوند.

باید توجه داشت که این زمان‌بندی بیشتر مربوط به بازار آسیا است و شاید در سایر مناطق متفاوت باشد.