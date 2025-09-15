En
زنده با نتایج کشتی قهرمانی جهان| یونس امامی به رده‌بندی رفت/ عموزاد و آذرپیرا در نیمه نهایی + فیلم

رقابت‌های کشتی قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در روز سوم با مسابقات مقدماتی دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری می‌شود و مسابقات مدالی چهار وزن ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم هم پیگیری خواهد شد.
زنده با نتایج کشتی قهرمانی جهان| عموزاد و آذرپیرا آخرین امیدهای طلای ایران

رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم آخرین شانس‌های تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در فینال و کسب مدال طلا برای ایران خواهند بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی زاگرب در سومین روز این رقابت‌ها از ظهر روز سه‌شنبه، ۲۴ شهریورماه آغاز شد که ایران سه شانس برای کسب مدال برنز دارد و دو کشتی‌گیر هم مسابقات مقدماتی خود را در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم دنبال خواهند کرد.

عموزاد راهی نیمه نهایی شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۶:۲۵

رحمان عموزاد، کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان توانست در کشتی سخت، نفس‌گیر و نزدیک با حریف هندی خود با نتیجه ۶ بر ۵ پیروز شود و به نیمه نهایی برسد.

آذرپیرا به نیمه‌نهایی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۵:۳۰

امیرعلی آذرپیرا، کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان مقابل رقیب هندی خود قرار گرفت و کار سختی برای پیروزی نداشت. دارنده مدال برنز المپیک ١٠ بر صفر پیروز شد و به نیمه‌نهایی رسید.

عبور راحت عموزاد از کشتی‌گیر آمریکایی
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۵:۰۱

رحمان عموزاد، کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان در دومین مسابقه خود در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب به مصاف وودز از آمریکا رفت که توانست با پیروزی ۱۲ بر یک حریفش را ضربه فنی کند و به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.

پیروزی آذرپیرا برای رسیدن به یک چهارم
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۴:۲۰

امیرعلی آذرپیرا، کشتی‌گیر وزن ۹۶ کیلوگرم با پیروزی ۶ بر ۳ مقابل حریف بلغارستانی خود راهی یک چهارم نهایی شد.

بازگشت یونس امامی به مسیر کسب مدال
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۴:۰۵

یونس امامی، کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان که روز گذشته در مسابقات مقدماتی مقابل حریف ژاپنی خود شکست خورده بود، با صعود حریفش به فینال به جدول شانس مجدد بازگشت و توانست با پیروزی مقابل حریف گرجستانی راهی مرحله بعدی شود.

امامی ١٢ بر یک حریف گرجستانی خود را شکست داد و راهی رده‌بندی شد.

صعود مقتدرانه عموزاد با ضربه فنی
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۳:۴۵

رحمان عموزاد نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در نخستین گام به مصاف اکرام مورادوف از قرقیزستان رفت و در کمتر از ۳ دقیقه با نتیجه ۱۳ بر صفر پیروز شد و حریفش را ضربه فنی کرد.

پیروزی متزلزل آذرپیرا در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ - ۱۲:۵۲

امیرعلی آذرپیرا اولین مسابقه‌اش را در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان با برد مقابل حریف مغول به اتمام رساند. دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس که جزو امیدهای مدالی تیم ایران محسوب می‌شود، در کشتی اول متزلزل نشان داد و ۲ بر صفر از حریف عقب افتاد و در ادامه هم با نتیجه ۲ - ۲ پیروز شد و به مرحله بعدی رفت.

کشتی آزاد تیم ملی کشتی آزاد امیرعلی آذرپیرا رحمان عموزاد پژمان درستکار امیرحسین زارع کامران قاسم‌پور یونس امامی محمد نخودی امیرحسین فیروزپور
