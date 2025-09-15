En
کمیته امداد: دهک‌بندی نیاز به اصلاح دارد!

علی بابایی کارنامی با بیان اینکه شیوه جدید دهک‌بندی اساس قانونی ندارد که بگوییم غیرقابل تغییر یا تجدیدنظر نیست؛ اما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش شده شیوه‌ای انتخاب شود که نسبت به شیوه‌های پیشین بهتر و کارشناسی‌تر است؛ بنابراین اگر باز افراد و گروهی نقد و تقاضایی دارند، می‌توانند به وزارت رفاه ارسال کنند تا بررسی و اصلاح شود.
کمیته امداد: دهک‌بندی نیاز به اصلاح دارد!

 

طبق اعلام مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، تعدادی از مددجویان تحت پوشش این دستگاه که نیازمندی آن‌ها برای کمیته امداد محرز شده است، به دلیل تراکنش‌های مالی که به علت اشتراک حساب با فرزندان یا افراد دیگر دارند، طبق شیوه جدید دهک‌بندی یارانه‌ها؛ دهک‌های بالاتر از دهک واقعی قرار گرفته‌اند؛ درصورتی که این افراد فاقد درآمد پایدار بوده و واقعاً نیازمندند؛ لذا باید آن‌ها را شناسایی و مستثنا کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، با توجه به اینکه این مشکل ممکن است برای مددجویان بهزیستی و سایر مددجویان تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی، این سوال پیش می‌آید که آیا امکان مستثنی شدن مددجویان دستگاه‌های خاص مانند کمیته امداد و بهزیستی در شیوه جدید دهک‌بندی وجود دارد یا خیر؟

علی بابایی کارنامی؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: باید توجه داشت که شیوه جدید دهک‌بندی اساس قانونی ندارد که بگوییم غیرقابل تغییر یا تجدیدنظر نیست؛ اما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش شده شیوه‌ای انتخاب شود که نسبت به شیوه‌های پیشین بهتر و کارشناسی‌تر است. درواقع یک مدل است که آزمایش و تست می‌شود و یک روش دائمی نیست که تا ابد ادامه داشته باشد؛ بنابراین اگر باز افراد و گروهی نقد و تقاضایی دارند، می‌توانند به وزارت رفاه ارسال کنند تا درصورت امکان اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به سنجش سرانه هزینه ماهانه هر فرد در سازوکار جدید دهک‌بندی خانوارها، که اگر این رقم برای هر فرد بیش از ۱۰ میلیون تومان و برای یک خانواده ۳ نفره بیش از ۳۰ میلیون تومان باشد، خانوار در طبقه پردرآمد (دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰) قرار می‌گیرد؛ گفت: به هر حال باید روشن شود که یک خانواد مثلاً ۳ نفره چقدر هزینه می‌کند. باید توجه داشت که این عدد منهای هزینه مسکن و هزینه‌های ثابت خانوار است. به طور معمول هم نگاه کنیم، الان یک کارمند اداریِ حقوق‌بگیر، ماهی ۳۰ میلیون تومان هزینه ندارد.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس ادامه داد: در این شرایط اگر مددجوی کمیته امداد به هر شیوه‌ای بیش از این هزینه دارد، هزینه‌ها باید تجمیع شود؛ مگر اینکه هزینه‌ها در مواردی با هم همپوشانی داشته باشد؛ که اگر آن همپوشانی به حق است، کمیته امداد باید کمک آن هم‌پوشانی را بردارد؛ لذا نحوه دهک‌بندی افراد و خانوار قابل تجدید نظر است.

بابایی کارنامی گفت: بالاخره وزارت کار یا دولت یا هر کسی این کار را انجام می‌دهد هم به دنبال این نیست که خدای ناکرده حقی از مددجوی کمیته امداد یا بهزیستی و سایر اقشار تحت‌پوشش تضییع شود؛ بنابراین افراد اشکالات کار را اعلام کنند، حتما بررسی و برطرف می‌شود.
 

دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
