به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز؛ سم آلتمن، چهره سرشناس دنیای فناوری و مدیرعامل شرکت OpenAI، در پروژهای هیجانانگیز برای تولید یک قرص ضد پیری سرمایهگذاری کرده است. این دارو با هدف جوانسازی مغز و معکوس کردن بیماری آلزایمر طراحی شده و قرار است اولین آزمایشهای انسانی آن بهزودی آغاز شود.
استارتاپ بایوتک Retro Biosciences که با سرمایه ۱۸۰ میلیون دلاری آلتمن تاسیس شده، این پروژه را رهبری میکند. هدف نهایی این شرکت، چیزی فراتر از درمان بیماری است. آنها به دنبال افزایش ۱۰ سال طول عمر سالم به زندگی انسانها هستند تا افراد تا آخرین روزهای عمر خود، شاداب و سلامت باقی بمانند.
آزمایش اولین قرص ضد پیری تا پایان ۲۰۲۵ آغاز میشود
جو بتس-لاکروا، مدیرعامل Retro Biosciences، تایید کرد که اولین آزمایش بالینی این شرکت تا پایان سال ۲۰۲۵ کلید میخورد. در این مرحله، اولین داوطلب انسانی، داروی آزمایشی RTR۲۴۲ را دریافت خواهد کرد. این آزمایش فاز اول در استرالیا انجام میشود، زیرا فرآیندهای قانونی در آنجا سریعتر پیش میرود.عملکرد این قرص بر پایه احیای فرآیندی به نام اتوفاژی (Autophagy) استوار است. اتوفاژی سیستم بازیافت سلولی بدن ما محسوب میشود. این سیستم پروتئینهای آسیبدیده و زائد را که با گذشت زمان در سلولها انباشته میشوند، پاکسازی میکند. اختلال در این فرآیند یکی از دلایل اصلی پیری و بیماریهایی مثل آلزایمر است.
رویکردی متفاوت برای جوانسازی مغز و درمان آلزایمر
داروهای جدید آلزایمر مانند لکمبی، صرفا سرعت زوال شناختی را کاهش میدهند. اما قرص RTR۲۴۲ رویکردی تهاجمیتر دارد و بهجای کند کردن روند پیری، بهدنبال معکوس کردن آن است. به گفته مدیرعامل Retro، این دارو با پاکسازی مواد زائد سلولی بهویژه در سلولهای مغزی، به جوانسازی مغز کمک میکند.
البته این تنها پروژه آنها نیست. این شرکت همزمان از هوش مصنوعی نیز برای رسیدن به اهداف خود کمک میگیرد. Retro با همکاری OpenAI یک مدل هوش مصنوعی سفارشی توسعه داده است. این مدل میتواند فرآیندهای پیچیده زیستی مانند برنامهریزی مجدد سلولی را سرعت ببخشد و راه را برای درمانهای انقلابی در آینده هموار کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید