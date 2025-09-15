به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ زاهد والنسیا از آمریکا به مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد جهان دست یافت. والنسیا در دور نخست ۱۰ بر صفر داهیا از هند را برد، سپس با همین نتیجه کشتی‌گیر الجزایر را شکست داد و در سومین مبارزه نیز با نتیجه مشابه ۱۰ بر صفر از سد کشتی‌گیر لیتوانی گذاشت. والنسیا در نیمه‌نهایی نیز ۷ بر صفر کامران قاسمپور را برد و در فینال نیز ۱۲ بر صفر از سد ایشیگورو ژاپنی گذشت تا در مجموع با رکورد خیره کننده کسب ۴۹ امتیاز بدون دادن حتی یک امتیاز قهرمان جهان شود.

از گاراژ پدرت شروع کردی و به تشک کشتی آمدی و اینجا قهرمان جهان شدی. از این مسیر طولانی بگو

خیلی حس خوبی است. به سختی‌های زیادی در این سال‌ها غلبه کردم تا به اینجا رسیدم. شجاعت زیادی داشتم که ادامه دادم و فداکاری‌های زیادی در این راه کردم. به خودم افتخار می‌کنم ولی این قهرمانی فقط برای من نیست بلکه برای تمام کسانی است که در این راه به من کمک کردند و باعث شدند من به اینجا برسم.

در طول کشتی‌ها بسیار مسلط بودید و رکورد کسب ۴۹ امتیاز و ۰ امتیاز به حریفان را ثبت کردی که چشمگیر است. چه نظری درباره این رکورد دارید؟

همیشه خودم را بهترین کشتی گیر جهان می‌دانستم و به خودم اطمینان داشتم و با اعتماد به نفس جلو رفتم. الان در درست‌ترین مکان و درست‌ترین زمان ممکن هستم. یک سال پیش وزنم را تغییر دادم و در ۸۶ کیلوگرم هستم و الان بهترین کشتی‌گیر جهان هستم. اعتماد به نفسم الان بالاست و از همه کسانی که به من کمک کردند تا در این دسته وزنی بدرخشم تشکر می‌کنم. من از نفر دوم و سوم بودن به نفر اول رسیدم.

دیوید تیلور قهرمان ۸۶ کیلوگرم جهان بوده است و مربی شماست و الان شما رکورد او را حفظ کردید و توانستید قهرمان شوید. از نقش او صحبت کنید.

اینکه از کسی مثل او یاد بگیرید و کنار خودتان داشته باشید فوق العاده است. او چند بار من را کتک زده است و خیلی به من آموزش می‌دهد تا بهتر شوم و خیلی خوشحالم که او را کنار خودم دارم. از نگرش او که قهرمان جهان است الگوبرداری کردم و توانستم کار‌هایی که او انجام داده را تکرار کنم و یک طلای دیگر در این دسته وزنی به دست بیاورم.

الان شمار رهبر تیم کشتی آمریکا هستید. از این نقش جدیدت در تیم ملی کشتی آزاد بگو

من خیلی دوست دارم که الگویی برای بقیه باشم و مطمئن هستم بقیه اعضای تیم که جوان هستند در مسیر درستی قرار دارند. ایرادات کوچکی است که می‌توان آن‌ها را برطرف کرد تا بهتر و بهتر شد. عملکرد خوبی هم در این تورنمنت تا اینجا داشتیم. به آنها می‌گویم همین که وارد تیم ملی آمریکا شده‌اید یعنی کارتان را انجام دادید و از الان باید نترس بود و توانست بهترین عملکرد را نشان داد.